Djokovic acribilla a Norrie y vuelve a los octavos del US Open

Con uno de sus servicios más afilados, el serbio Novak Djokovic venció la noche del viernes al britá

Djokovic acribilla a Norrie y vuelve a los octavos del US Open

Con uno de sus servicios más afilados, el serbio Novak Djokovic venció la noche del viernes al británico Cameron Norrie y selló su regreso a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, número siete de la ATP, superó a Norrie (35) por 6-4, 6-7 (4/7), 6-2 y 6-3 después de dos horas y 47 minutos.

El gigante balcánico, a sus 38 años, es el jugador más veterano en llegar a los octavos del Grand Slam de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

Este viernes, frente a un oponente ocho años menor, sorteó diversos tipos de peligros gracias a un descomunal saque con el que logró 18 aces, igualando su récord en el torneo.

El serbio tuvo que ser atendido entre el primer y segundo set por aparentes problemas en la parte baja de la espalda y también se vio amenazado cuando Norrie se apropió del segundo parcial en el tiebreak.

La reacción de 'Nole' en el tercer set fue fulminante y se mostró superior físicamente a Norrie, al que ha tumbado en sus siete duelos particulares.

Djokovic sigue avanzando hacia su ansiado título 25 de Grand Slam y ahora tendrá como rival al alemán Jan-Lennard Struff (144 de la ATP), al que ha vencido en sus siete choques previos.

