Djokovic acribilla a Norrie y vuelve a los octavos del US Open

Con uno de los mejores servicios de su carrera, el serbio Novak Djokovic venció la noche del viernes al británico Cameron Norrie y selló su regreso a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, número siete de la ATP, superó a Norrie (35) por 6-4, 6-7 (4/7), 6-2 y 6-3 después de dos horas y 47 minutos en las que tuvo que sortear varios peligros.

El gigante balcánico, a sus 38 años, es el jugador más veterano en llegar a los octavos del Grand Slam de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

“Me siento bien, más joven y más fuerte que nunca”, dijo un sonriente Djokovic tras su triunfo, con el que también alcanzó un récord de 192 partidos ganados en Grand Slams de pista dura, rompiendo el empate con Roger Federer.

El serbio volvió a dejar muestras de que está insatisfecho con su tenis, pero sacó el trámite adelante apoyado en un descomunal saque con el que logró 18 aces, igualando su récord en el torneo.

En el primer set tuvo que ser atendido por problemas en la parte baja de la espalda y después se vio amenazado cuando Norrie se apropió del segundo parcial en el tiebreak.

El británico apretó un poco más al comenzar el tercer set con un break, pero la reacción de ‘Nole’ fue fulminante, encadenando cuatro juegos seguidos.

Cuando las piernas pesaban, fue Djokovic el que prevaleció físicamente ante Norrie, un jugador que llegó a ser top-10 de la ATP, pero que ha tenido problemas para mantenerse en forma en los últimos años.

El serbio, en cambio, despejó algunas de las dudas sobre su estado físico que dejó en sus dos primeras rondas.

“Uno siempre desea ganar en sets corridos, sin ningún drama, pero obviamente eso no es posible. Es bueno que me pongan a prueba”, dijo Djokovic, quien renunció a jugar los pasados Masters 1000 de Canadá y Cincinnati para reservar energías.

“No había jugado un partido desde Wimbledon. Todavía estoy tratando de encontrar mi ritmo y mi forma en la cancha, pero hoy fue mi mejor partido”, recalcó.

Sobre sus problemas de espalda, se limitó a decir que “todo está bien”.

“Uno tiene sus altibajos, pero no hay que revelar demasiado a los rivales, que están escuchando”, dijo con una sonrisa mirando a la cámara televisiva.

Djokovic, que ha vencido a Norrie en sus siete duelos particulares, dio otro paso para alcanzar su ansiado título 25 de Grand Slam en este US Open, donde son favoritos indiscutibles Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Su siguiente rival será Jan-Lennard Struff (144 de la ATP), al que ha derrotado en sus siete choques previos.

El alemán, de 35 años, se ha destapado esta semana como un peligroso oponente al eliminar a dos cabezas de serie: Holger Rune y Frances Tiafoe.

