Djokovic afirma que seguirá jugando mientras tenga "fuego y talento"

Por Rory Carroll

INDIAN WELLS, Estados Unidos, 5 mar (Reuters) -

Novak Djokovic ha dicho que no ‌ve motivos para retirarse ‌del tenis, ⁠ya que sigue motivado para competir y es capaz de vencer a los mejores jugadores del mundo.

El ​serbio, de ⁠38 ⁠años, derrotó al campeón defensor Jannik Sinner en una emocionante semifinal ​del Abierto de Australia en enero, antes de caer ante el ‌número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en ​la final, demostrando que ​sigue siendo una gran figura en los escenarios más importantes de este deporte.

"Fue una sensación increíble poder vencer a Sinner en cinco sets en uno de los partidos épicos que he jugado últimamente en Australia, y luego ​tener otro gran partido con Carlos, que al final fue demasiado bueno", dijo Djokovic ⁠a los periodistas en Indian Wells.

"Para mí, ha sido un resultado fenomenal. Así que ‌me he demostrado a mí mismo, principalmente, y a los demás, que todavía puedo competir al más alto nivel y vencer a estos chicos", dijo.

"Así que mi lógica es: ¿por qué no seguir adelante mientras tenga ese fuego, ese talento, esa calidad y la motivación para hacerlo?".

El 24 ‌veces campeón de Grand Slam dijo que disfruta eligiendo su calendario, que gira ⁠principalmente en torno a los cuatro Grand Slams y los ‌eventos de preparación. También deja espacio para el torneo ⁠de Indian Wells en el desierto ⁠de California, donde ha sido cinco veces campeón.

"Disfruto mucho con la emoción de la competición", afirmó.

"Disfruto seguir saliendo delante de los aficionados y siendo competitivo. Sigo siendo el número tres del mundo, así que no ‌creo que esté tan ​mal en términos de clasificación, resultados y rendimiento."

"Así que sigo siendo competitivo. Todavía tengo esa ventaja y seguiré adelante mientras me apetezca." (Información de Rory Carroll en Indian Wells; edición ‌de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)