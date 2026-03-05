Djokovic afirma que seguirá jugando mientras tenga "fuego y talento"
Por Rory Carroll
INDIAN WELLS, Estados Unidos, 5 mar (Reuters) -
Novak Djokovic ha dicho que no ve motivos para retirarse del tenis, ya que sigue motivado para competir y es capaz de vencer a los mejores jugadores del mundo.
El serbio, de 38 años, derrotó al campeón defensor Jannik Sinner en una emocionante semifinal del Abierto de Australia en enero, antes de caer ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en la final, demostrando que sigue siendo una gran figura en los escenarios más importantes de este deporte.
"Fue una sensación increíble poder vencer a Sinner en cinco sets en uno de los partidos épicos que he jugado últimamente en Australia, y luego tener otro gran partido con Carlos, que al final fue demasiado bueno", dijo Djokovic a los periodistas en Indian Wells.
"Para mí, ha sido un resultado fenomenal. Así que me he demostrado a mí mismo, principalmente, y a los demás, que todavía puedo competir al más alto nivel y vencer a estos chicos", dijo.
"Así que mi lógica es: ¿por qué no seguir adelante mientras tenga ese fuego, ese talento, esa calidad y la motivación para hacerlo?".
El 24 veces campeón de Grand Slam dijo que disfruta eligiendo su calendario, que gira principalmente en torno a los cuatro Grand Slams y los eventos de preparación. También deja espacio para el torneo de Indian Wells en el desierto de California, donde ha sido cinco veces campeón.
"Disfruto mucho con la emoción de la competición", afirmó.
"Disfruto seguir saliendo delante de los aficionados y siendo competitivo. Sigo siendo el número tres del mundo, así que no creo que esté tan mal en términos de clasificación, resultados y rendimiento."
"Así que sigo siendo competitivo. Todavía tengo esa ventaja y seguiré adelante mientras me apetezca." (Información de Rory Carroll en Indian Wells; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)