Djokovic alcanza en Atenas su tercera final del año

Novak Djokovic, número 5 del mundo, se clasificó el viernes a la final del torneo ATP 250 de Atenas, sobre pista dura, luego de vencer al alemán Yannick Hanfmann (N.117) 6-3, 6-4.

El serbio de 38 años, primer cabeza de serie del torneo griego, se enfrentará en la final al estadounidense Sebastian Korda (N.52) o al segundo cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti (N.9), quien está obligado a ganar el torneo para asegurar su presencia en el Masters ATP, que se celebrará en Turín del 9 al 16 de noviembre.

El sábado, Djokovic podría sumar su 101º trofeo en el circuito principal, luego de haber perdido la final del Masters 1000 de Miami en marzo contra el checo Jakub Mensik (N.19) y de haber ganado la del ATP 250 de Ginebra en mayo contra el polaco Hubert Hurkacz (N.78).

Si 'Djoko' gana, estaría a solo dos títulos del récord de su antiguo rival suizo Roger Federer (103 títulos) y a ocho del estadounidense Jimmy Connors (109).

Contra Hanfmann, Djokovic puso fin a una racha de cuatro derrotas en semifinales consecutivas, en Roland Garros, Wimbledon, US Open y en el Masters 1000 de Shanghái.

El serbio, que ya había rozado el 'break', rompió el servicio de su rival con 3-2 en el marcador, y mantuvo su ventaja hasta el final del set, ganado 6-3.

En la segunda manga, Djokovic perdió su servicio con 2-1 pero deshizo el break para igualar 3-3. Después, rompió el servicio del rival el siguiente juego y lo aprovechó para asegurar la victoria, tras 1h18 minutos.

-- Resultados de la jornada del viernes en el torneo ATP 250 de Atenas:

. Individual masculino - Semifinales:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-4

dga/dam/