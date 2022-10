Djokovic alcanza las semifinales del torneo de Astaná

El serbio Novak Djokovic, N.7 del ranking ATP, se clasificó el viernes a las semifinales del torneo ATP 500 de Astaná, al derrotar al ruso Karen Khachanov (N.18), en dos sets 6-4, 6-3.

Contra el semifinalista del último US Open, Djokovic perdió su primer servicio de la semana pero no cedió en presión para ganar en 1 hora y 29 minutos.. Todavía no ha concedido ningún set desde su regreso al circuito ATP luego de su título en Wimbledon, la semana pasada en el torneo de Tel Aviv, donde ganó su tercer título de la temporada.

Para alcanzar la final del torneo kazajo, que sería su quinta esta temporada a pesar de varias ausencias por su rechazo a vacunarse contra el covid, Djokovic deberá derrotar al vencedor del cruce de cuartos entre el N.4 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, y el español Roberto Bautista (N.21) que se jugará más tarde el viernes (14h00 GMT).

-- Resultados de la quinta jornada del torneo de tenis de Astaná.

- Individual masculino (cuartos de final):

Andrey Rublev (RUS/N.5) derrotó a Adrian Mannarino (FRA) 6-1, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) a Hubert Hurkacz (POL/N.7) 7-6 (10/8), 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Karen Khachanov (RUS) 6-4, 6-3

AFP