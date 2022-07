Djokovic aún se ilusiona con el US Open: "Me preparo como si fuese a poder competir"

El tenista serbio Novak Djokovic desveló este sábado que aún mantiene la ilusión por obtener el permiso para entrar en Estados Unidos y poder competir en el país norteamericano, en especial en el US Open, donde buscaría su 22º título de 'Grand Slam'.

"Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos", escribió en su cuenta de Instagram, recogido por Europa Press.

El de Belgrado apareció en su red social para dar las gracias a sus aficionados por el apoyo, por pedirle que siga compitiendo, a pesar de que se acerca a un nuevo conflicto como el que tuvo en Australia, donde fue deportado tras un largo proceso. No será tanto, porque esta vez 'Nole' se asegurará de tener el permiso de entrar en el país, sin estar vacunado contra el coronavirus.

"Solo quería tomarme un momento y decirles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo y cariño de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso que lo siento tan alucinante. Solo quería decir gracias. Siento especial que las personas conecten con mi carrera de tenis de una manera tan cariñosa y solidaria y deseen que continúe compitiendo", escribió.

El serbio, tres veces campeón en Nueva York, está inscrito en el último 'Grand Slam' de la temporada, que se disputa del 29 de agosto al 11 de septiembre. Sin embargo, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ya avisó la semana pasada de que el Gobierno del país tendrá la última palabra.

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", explicó en un comunicado.

El de Belgrado adelantó después de ganar Wimbledon que no se repetirá la situación de Australia aunque buscará esa autorización del gobierno yanqui. Djokovic sumó hace tres semanas en Londres su 21º 'grande' y está a uno del récord que ostenta el español Rafa Nadal.