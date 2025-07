Djokovic avanza a cuartos en Wimbledon y mantiene vivo su sueño de un nuevo Grand Slam

El tenista serbio Novak Djokovic, poseedor del récord de títulos de Grand Slam, con 24, mantiene vivo su sueño de agrandar esa marca tras pasar este lunes a cuartos en Wimbledon, derrotando al australiano Alex de Miñaur (11º del mundo).

Djokovic, que sumó su victoria número 101 en el torneo, y que busca a sus 38 años un octavo título en Wimbledon, tuvo un mal inicio de partido, para acabar ganando por 1-6, 6-4, 6-4, 6-4, en 3 horas y 19 minutos.

El serbio, que ahora ocupa la sexta posición del ránking mundial, después de haber ganado sólo el ATP 250 de Ginebra (en mayo) desde que conquistase el oro olímpico en París en agosto de 2024, se enfrentará en cuartos de final al italiano Flavio Cobolli (24º del mundo), de apenas 23 años, al que ya venció en su único enfrentamiento, en el Masters 1000 de Shanghái 2024.

En Wimbledon, Djokovic ha ganado 43 de sus últimos 45 partidos, siendo sus únicas dos derrotas las finales de 2023 y 2024, ambas frente al español Carlos Alcaraz.

El serbio ha disputado de este modo las últimas seis finales, habiendo ganado cuatro y perdido dos.

Federer en el palco

El suizo Roger Federer, a quien intenta igualar en número de ocho títulos en Wimbledon, presenció el partido desde el palco de invitados.

"Probablemente sea la primera vez que me ve y gano el partido. Los últimos que vino a verme, los perdí, así que está bien haber roto es maldición", dijo Djokovic.

"Es genial, obviamente, tener a Roger aquí, un campeón enorme y alguien a quien admiré y respeté muchísimo. Compartimos muchos años, y es maravilloso tenerlo de vuelta", añadió.

El primer set fue catastrófico para Djokovic, que cometió 19 errores no forzados, entre ellos cuatro dobles faltas, y perdió tres veces su servicio.

Por su parte, Cobolli puso fin al sorpresivo recorrido en Wimbledon del veterano croata Marin Cilic (83º) para clasificarse por primera vez en su carrera a los cuartos de un Grand Slam.

Cobolli doblegó a su rival de 36 años, que no participaba en el torneo londinense desde 2021, por 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), tras 3 horas y 25 minutos.

El italiano juega por segunda vez Wimbledon, tras haber sido eliminado en segunda ronda en 2024.

El florentino atraviesa el mejor momento de su joven carrera, tras haber ganado este año sus dos primeros torneos —en la arcilla de Hamburgo (ATP 500) y Bucarest (ATP 250)—, lo que le ha servido para ascender al puesto 24 del ranking mundial, su mejor clasificación hasta la fecha.

Finalista de Wimbledon en 2017, Cilic no pisaba el césped del torneo londinense desde 2021, debido principalmente a lesiones de rodilla. El croata, que llegó a ser número 3 del mundo en 2018, no ganaba un partido en el cuadro principal de un Grand Slam desde el US Open 2022. Prueba femenina En la prueba femenina, la suiza Belinda Bencic (35ª) alcanzó, a sus 28 años, su primer cuarto de final en Wimbledon, mientras que la rusa Liudmila Samsonova (19ª, 26 años) se metió por primera vez entre las últimas ocho jugadoras en un torneo de Grand Slam. Bencic, que estuvo la mayor parte de 2024 fuera de las pistas tras haberse alejado por más de un año para dar a luz a su primer hijo, se impuso 7-6 (7/4), 6-4 ante la rusa Ekaterina Alexandrova (17ª). Tras haber llegado tres veces a cuartos del US Open, la suiza descubrirá por primera vez esta etapa en Wimbledon, donde se enfrentará a la estadounidense Emma Navarro (10ª) o a la rusa Mirra Andreeva (7ª). Por su parte, Samsonova eliminó por 7-5, 7-5 a la española Jessica Bouzas (62ª), quien a sus 22 años disputaba por primera vez los octavos de un Grand Slam. La rusa se medirá en cuartos a la ganadora del duelo entre la polaca Iga Swiatek (4ª) y la danesa Clara Tauson (22ª). psr/iga