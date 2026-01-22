Djokovic avanza a tercera ronda de Abierto de Australia, con ayuda de una higuera

El serbio Novak Djokovic se deshizo del italiano Francesco Maestrelli (141 en el ranking mundial) en sets consecutivos y aseguró su boleto a la tercera ronda del Abierto de Australia, con la pequeña ayuda de una higuera.

El tenista estelar, en su intento más reciente por alcanzar el récord de 25 títulos de Grand Slam, venció a Maestrelli 6-3, 6-2, 6-2.

Djokovic deberá enfrentar al chino Shang Juncheng o al neerlandés Botic van de Zandschulp en la siguiente ronda del torneo de Melbourne.

El serbio es conocido por sus preparaciones a veces extrañas, como abrazar una higuera brasileña en los jardines botánicos de Melbourne.

"Es mi amigo más antiguo en Melbourne", comentó el ex número uno de 38 años, quien ha ganado 10 torneos australianos, más que cualquier otro tenista.

"Ha estado allí para sanar mis heridas y hacerme compañía", expresó. "Es una hermosa conexión, la naturaleza es una aliada poderosa".

Con un tiempo notablemente más fresco que en los últimos días, el cuarto cabeza de serie parecía decidido a resolver el partido lo antes posible.

Para Maestrelli, de 23 años, su participación en el Abierto de Australia marcó su debut en un Grand Slam.