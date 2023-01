Djokovic avanza en australia junto a ola de tenistas estadounidenses; ruud y zverev caen

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 19 ene (Reuters) - Novak Djokovic tuvo que emplearse a fondo contra el francés Enzo Couacaud, pero se clasificó para la tercera ronda por 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0 el jueves para continuar en busca de su décima corona del Abierto de Australia y su vigesimosegundo título de Grand Slam.

El serbio mostr√≥ su mejor cara en el primer set, pero se top√≥ con un obst√°culo en el segundo, de 74 minutos de duraci√≥n, cuando Couacaud, n√ļmero 191 del mundo, aument√≥ su ritmo e intensidad para igualar la contienda en el "tiebreak".

Djokovic, cuarto cabeza de serie del torneo, cambi√≥ de camiseta y sac√≥ la artiller√≠a pesada para imponerse en los dos √ļltimos sets en la Rod Laver Arena y citarse en tercera ronda con el b√ļlgaro Grigor Dimitrov.

Peor le fue al segundo cabeza de serie, Casper Ruud, que cayó en segunda ronda ante el estadounidense Jenson Brooksby, un día después de que su compatriota Mackenzie McDonald se impuso a Rafael Nadal, primer cabeza de serie y campeón defensor en Australia.

Mientras que el espa√Īol se vio afectado por una lesi√≥n, el noruego Ruud fue superado en todos los niveles del juego en su derrota por 6-3, 7-5, 6-7(4) y 6-2 ante el californiano de 22 a√Īos en un encuentro que se prolong√≥ por cerca de cuatro horas en la Rod Laver Arena.

Al final del tercer set, Ruud, que tiene un pedigr√≠ reciente en campeonatos de "Grand Slam" tras alcanzar la final en los Abiertos de Francia y Estados Unidos el a√Īo pasado, salv√≥ tres puntos de partido antes de imponerse en el "tiebreak".

No obstante, Brooksby, n√ļmero 39 del mundo, logr√≥ recuperar la compostura y su nivel para redondear la victoria en el cuarto set, cit√°ndose en la siguiente ronda con su compatriota Tommy Paul.

"Creo que hoy jugó muy bien, no cometió muchos errores", dijo Ruud. "No sentí que jugara especialmente mal, o que no estuviera al nivel que quería jugar, pero él acabó ganando muchos de los peloteos más largos y tuvo una especie de respuesta a todas las preguntas que le hice".

Tras la victoria de Brooksby, el "lucky loser" Michael Mmoh se impuso al alem√°n Alexander Zverev, ex n√ļmero dos del mundo, por 6-7(1), 6-4, 6-3 y 6-2, con lo que son ya ocho los estadounidenses en la tercera ronda.

"Creo que todos nos empujamos unos a otros a mejorar, independientemente de la situaci√≥n de cada uno", dijo Brooksby. "Creo que eso se ha demostrado en que muchos de los chicos han tenido buenos resultados √ļltimamente".

El octavo preclasificado, Taylor Fritz, no podr√° acompa√Īar al grupo estadounidense, ya que cay√≥ ante el australiano Alexei Popyrin por 6-7(4), 7-6(2), 6-4, 6-7(6) y 6-2, mientras que el noveno sembrado, el dan√©s Holger Rune, despach√≥ al californiano Maxime Cressy por 7-5, 6-4 y 6-4.

Brandon Holt parec√≠a que podr√≠a unirse a sus compatriotas estadounidenses en la tercera ronda cuando lleg√≥ a ir dos sets arriba contra Roberto Bautista Agut, pero el espa√Īol, 24 cabeza de serie, remont√≥ y se impuso por 4-6, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Por su parte, Andrey Rublev continuó abriéndose paso en el cuadro con una victoria por 6-2, 6-4, 6-7(2) y 6-3 sobre Emil Ruusuvuori. A continuación se enfrentará al británico Dan Evans, que venció a Jeremy Chardy por 6-4, 6-4 y 6-1.

Tras dos d√≠as de graves perturbaciones meteorol√≥gicas, Melbourne Park se libr√≥ el jueves del calor extremo y la lluvia, y los organizadores est√°n en camino de completar la segunda ronda en la fecha prevista. (Reporte adicional de Nick Mulvenney en S√≠dney; editado en espa√Īol por Carlos Serrano )

