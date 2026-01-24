Djokovic avanza en tres sets a octavos de Abierto de Australia

Novak Djokovic, N.4 del mundo, se clasificó este sábado a octavos de final del Abierto de Australia al imponerse al neerlandés Botic Van De Zandschulp (75º) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

El serbio de 39 años sueña con elevar a 25 en Melbourne su récord de títulos de Grand Slam. Pero antes de eso deberá enfrentarse al checo Jakub Mensik (17º) o al estadounidense Ethan Quinn (80º) por una plaza en cuartos de final.

Al derrotar a "VDZ", Djokovic igualó de paso el récord de victorias en Melbourne de Roger Federer (102) y firmó su victoria 400 en Grand Slam (101 en Roland Garros para tres títulos, 102 en Wimbledon para siete títulos y 95 en el US Open para cuatro títulos), sellando así un nuevo récord para hombres y mujeres. Ostenta el récord de títulos en el primer Grand Slam del año.

Este sábado sufrió un pequeño susto al torcerse el tobillo derecho al inicio del tercer set, aunque pudo continuar sin problemas.