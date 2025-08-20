Djokovic busca sobreponerse a la edad y conseguir la gloria en el Abierto de EEUU

Por Janina Nuno Rios

20 ago (Reuters) - Después de alcanzar las semifinales en los tres Grand Slams de esta temporada, Novak Djokovic, de 38 años, llega al Abierto de Estados Unidos tratando de hacer historia, para lo que deberá superar los límites de un cuerpo que envejece.

El serbio intentará conseguir un 25º título del Grand Slam, algo sin precedentes, pero llega a Flushing Meadows sin un solo partido de individuales de competición desde su derrota en semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner, a la postre campeón.

Djokovic se ha saltado los aclimatamientos en las pistas duras de Toronto y Cincinnati, y ha apostado todo a Nueva York, en lo que muchos consideran su última oportunidad realista de alcanzar la gloria en un Grand Slam.

Tras su derrota en Wimbledon ante Sinner en sets corridos, admitió que la realidad le está "golpeando como nunca antes" y que cerrar la brecha con los mejores de la actualidad se hace más difícil cada temporada.

"Es la edad, el desgaste del cuerpo. Por mucho que me cuide, la realidad me golpea ahora mismo", dijo Djokovic, cuyos únicos títulos en los últimos 18 meses han sido el oro olímpico en París y un ATP 250 en Ginebra en mayo.

"Estos chicos están en forma, son jóvenes. Me siento como si fuera al partido con el estanque medio vacío. No es posible ganar un partido así. Es una de esas cosas que acepto y asumo de alguna manera, lidiar con la realidad tal y como es, e intentar sacarle el máximo partido".

Djokovic no solo aspira a ganar su vigésimoquinto Grand Slam, sino también a convertirse en el campeón de más edad en lograr uno. A dos años de su último triunfo en uno de los grandes torneos del circuito, en el Abierto de Estados Unidos de 2023, el séptimo cabeza de serie sabe que el tiempo corre en su contra.

Sinner y Carlos Alcaraz se perfilan como los abanderados de una nueva generación.

Entre ambos se han adjudicado todos los grandes desde el último triunfo de Djokovic en Flushing Meadows, y el serbio lucha por mantener su lugar entre las fuerzas dominantes del juego.

Tanto si se trata de un gran avance como de un último canto de Djokovic, los focos siguen sobre él, con la historia a la espera de ser escrita, si su cuerpo se lo permite.

