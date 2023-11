Novak Djokovic, expeditivo contra Carlos Alcaraz en semifinales, se podría convertir el domingo en el primer jugador en ganar siete veces el Masters ATP, pero se enfrentará a Jannik Sinner, a gran nivel esta semana en Turín.

El duelo del sábado contra Alcaraz no fue tan igualado como cabría esperar y el serbio, N.1 del mundo, demostró su fuerza contra su inmediato perseguidor en el ranking ATP imponiéndose por 6-3, 6-2.

Djokovic no necesitó tener su mejor nivel de juego contra un Alcaraz superado físicamente que cometió varios errores no forzados (22). El cuarto duelo del año entre ambos tenistas no alcanzó el nivel de la impresionante final de Wimbledon, ganada por el español, o la de Cincinatti, en la que se impuso 'Djoko'.

En el primer set, el serbio rompió el servicio de Alcaraz en el octavo juego, para ponerse por delante y llevarse la primera manga.

En el segundo set tan sólo tuvo que esperar al tercer juego para logar el 'break' al término de 11 puntos, y se colocó después 2-1.

El español reaccionó entonces y plantó cara, pero volvió a perder su servicio en el séptimo juego, dejando vía libre hacia la final para Djokovic.

"He disputado mi mejor partido del torneo, desde el primer punto me he sentido bien sobre la pista, he puesto mucha intensidad y he servido bien en los momentos importantes", analizó Djokovic, que disputará su novena final de Masters ATP.

El serbio, que ha ganado tres Grand Slam esta temporada, puede lograr el récord absoluto de títulos del "torneo de Maestros", que comparte ahora con el ya retirado suizo Roger Federer (6).

Pero para lograr este nuevo récord, "Djoko" deberá derrotar a Sinner, quien en su país logró su cuarta victoria consecutiva desde su llegada a Turín.

El italiano logró su boleto a la final tras imponerse al ruso Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (4/7) y 6-1.

Primer italiano en alcanzar unas semifinales del Masters, Sinner puede lograr el domingo el título más importante de su joven carrera.

- "Juega muy bien" -

Pero tras lo demostrado tanto el sábado como a lo largo del torneo, Sinner no teme a nadie, ni siquiera a Djokovic, a quien ya derrotó en fase de grupos.

"Me impresiona mucho, de verdad, juega muy bien, no comete muchos errores, es rápido en sus desplazamientos (...) Cuando juega así, tiene todo para ganar títulos de Grand Slam y convertirse en número 1 del mundo", admiró Medvedev a Sinner.

El apoyo del ruidoso público turinés permitió a Sinner marcar la diferencia contra un adversario al que ya se había enfrentado en cuatro ocasiones esta temporada, todas en finales, con un parcial de dos victorias para cada uno (Pekín y Basilea para Sinner, Róterdam y Miami para el ruso).

"Ha sido un partido muy, muy difícil, Daniil comenzó el partido jugando mejor que yo, pero a pesar de ello conseguí romper su servicio en el primer set. Desde que he llegado aquí, a Turín, siento algo increíble, me da muchísima energía", explicó al público después de su victoria.

Sinner derrumbó moralmente a su adversario en el tercer set, rompiendo el servicio del ruso para liderar 3-0. Con 4-1, Medvedev perdió los papeles y rompió una raqueta, enfrentándose a un público que consideraba muy ruidoso para su gusto.

Vencedor de los tres partidos de fase de grupos, Sinner puede embolsarse el domingo 4,8 millones de dólares (4,5 millones de euros) si gana la final y completa el torneo con pleno de victorias.

