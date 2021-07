Djokovic cae ante español carreño busta y se va de los juegos de tokio son medallas

Por Rozanna Latiff y Karolos Grohmann

TOKIO, 31 jul (Reuters) - El número uno del mundo, Novak Djokovic, se fue el sábado los Juegos Olímpicos sin ganar una medalla por tercera edición consecutiva, al retirarse de la prueba de dobles mixtos por una lesión de hombro poco después de perder el bronce en individuales ante el español Pablo Carreño Busta.

Carreño Busta se impuso por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3 ante un apático Djokovic, un día después de que el serbio cayera en las semifinales y se acabara su sueño de completar un histórico "Golden Slam".

El número uno del mundo llegaba a Tokio con el objetivo de convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro majors y una medalla de oro olímpica en el mismo año, después de conquistar los abiertos de Australia y Francia y Wimbledon.

El retiro de Djokovic junto con su compañera Nina Stojanovic dio lugar a un bronce automático para la dupla australiana formada por Ash Barty y John Peers, la primera presea en tenis para su país desde 2004.

"Me arrepiento de no haber ganado una medalla para mi país y de las oportunidades perdidas tanto en dobles mixtos como en individuales y, sí, simplemente no cumplí ayer y hoy", dijo Djokovic a la prensa. "El nivel de mi tenis bajó también por el agotamiento, mental y físico".

La derrota del sábado ante Carreño Busta supone la tercera aparición de Djokovic y su segunda derrota en un partido por el tercer puesto en individuales. Ganó el bronce en Pekín 2008 antes de perder ante el argentino Juan Martín Del Potro en Londres cuatro años después.

Del Potro volvió a ganarle en la primera ronda de los Juegos de Río 2016.

El sábado, Carreño Busta se adjudicó el primer set aprovechando el flojo nivel del serbio en el inicio, cuando desperdició cinco oportunidades de quiebre.

El segundo parcial fue mucho más parejo, ya que Djokovic mejoró su nivel y extendió el encuentro tras ganar el "tie-break" luego de levantar un punto de partido.

Pero Carreño Busta, número 11 del ranking, volvió a la carga y se llevó los tres primeros juegos del parcial decisivo. Djokovic salvó cuatro puntos de partido en contra, pero finalmente el español se quedó con la victoria.

El logro de Carreño extendió además la racha de medallas de España en tenis, ya que el país europeo ha sumado una presea en todas las citas olímpicas desde 1998 a excepción de Londres 2012.

(Editado en español por Javier Leira)

Reuters