Djokovic causa baja del torneo en Cincinnati

Novak Djokovic celebra después de derrotar en la primera ronda de Wimbledon a Kwon Soonwoo, de Corea, en la primera ronda del torneo sobre césped, en Londres, el lunes 27 de junio de 2022. Djokovic no jugará el torneo de Cincinnati al no estar vacunado contra COVID-19 y no poder ingresar a Estados Unidos. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)