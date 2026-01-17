Djokovic confía en sus posibilidades en Melbourne Park, pero no se centra en el récord de Grand Slam

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia, 17 ene (Reuters) - Un desafiante Novak Djokovic se mostró convencido de que aún puede vencer a cualquier jugador en un buen día, pero a sus 38 años, el serbio ya no se centra en el récord de Grand Slam, afirmando que no necesita la presión que conlleva.

Con 24 títulos de Grand Slam, el 10 veces campeón del Abierto de Australia necesita uno más para superar a Margaret Court y hacerse con el récord de todos los tiempos.

“Se ha hablado mucho del vigesimoquinto, pero yo intento centrarme en lo que he conseguido, no en lo que podría conseguir”, declaró el sábado a la prensa en Melbourne Park. “Quiero decir, espero llegar a eso, pero 24 tampoco es un mal número. Tengo que apreciarlo y recordarme a mí mismo la increíble carrera que he tenido. Y también liberar algo de esa presión innecesaria”.

“Obviamente, siempre hay presión y expectativas, pero no creo que sean necesarias para que yo llegue lejos en términos de hacer o deshacer (...) No creo que sea necesario”, agregó. “Tampoco me permite sobresalir y rendir al máximo”.

Djokovic alcanzó las semifinales de todos los Grand Slams el año pasado, pero Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han demostrado ser un muro en su intento de conseguir más títulos importantes. Es probable que tenga que vencer a uno de ellos, o a los dos, para conquistar su undécimo título en Melbourne Park en su participación número 21 en el cuadro individual masculino.

Desgastado tras 20 años en la cima del tenis, Djokovic admitió que sería difícil vencer al dúo en partidos de Grand Slam a cinco sets tras perder ante Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos del año pasado. El sábado, sin embargo, el cuarto cabeza de serie no descartó nada.

“Sé que cuando estoy sano, cuando soy capaz de encajar todas las piezas del puzzle en un día determinado, siento que puedo ganar a cualquiera”, comentó el serbio. “Si no tuviera esa confianza en mí mismo, no estaría aquí sentado hablando con ustedes ni compitiendo”.

“Sigo teniendo ganas y, por supuesto, entiendo que Sinner y Alcaraz están jugando a un nivel diferente al de los demás. Eso es un hecho, pero eso no significa que nadie más tenga una oportunidad”, indicó. “Así que siempre me gustan mis posibilidades en cualquier torneo, sobre todo aquí”.

Djokovic, famoso por su cautela ante las lesiones, se retiró del Adelaide International en la previa de Melbourne Park, alegando que no estaba físicamente preparado. Se negó a dar más detalles sobre lo que calificó como un pequeño contratiempo, pero dijo que en general se siente bien antes de su partido de primera ronda contra el español Pedro Martínez el lunes.

También descartó hablar de retirada, diciendo que está lejos de planear una temporada de despedida y que salir a la pista a competir “es casi como una droga, para ser sincero. Ahora mismo sigo siendo el número cuatro del mundo, sigo compitiendo al más alto nivel y siento que no hay necesidad de llamar la atención sobre ese debate (de la retirada)”.

(Editado en español por Carlos Serrano)