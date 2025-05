Djokovic cree que no necesita un entrenador para disputar Roland Garros

Novak Djokovic (6º ATP) señaló que no tiene prisa por encontrar un entrenador para reemplazar a Andy Murray, este martes en el torneo de Ginebra, donde busca una primera victoria esta temporada en tierra batida, a unos días de debutar en Roland Garros (25 mayo-8 junio).

El icono serbio anunció la semana pasada que se separaba de Murray, con el que había empezado a colaborar a principios de año, sin conseguir los resultados esperados.

Ganador de 24 trofeos del Grand Slam, Djokovic no ha ganado ningún trofeo este año.

"En este momento, no necesito un entrenador," dijo el serbio, segundo cabeza de serie en Ginebra, donde debuta ante el húngaro Marton Fucsovics (134º) el miércoles.

"No necesito apresurarme en ningún contexto. Me siento cómodo con la gente que me rodea para los próximos torneos y veremos qué pasa", añadió, precisando a los periodistas que Dusan Vemic, que ya formó parte de sus técnicos, había llegado a Ginebra desde Estados Unidos para unirse a su equipo de trabajo.

La asociación con Murray comenzó bien para Djokovic, que derrotó a Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, para luego retirarse por lesión en semifinales ante Alexander Zverev.

"Sentimos que no podíamos obtener más de esa asociación en la cancha, eso es todo," explicó Djokovic, que cumplirá 38 años el jueves.

"Mi respeto hacia Andy sigue igual, incluso más en realidad, lo llegué a conocer como persona. Creo que tiene un brillante coeficiente intelectual del tenis, tiene una mente muy poco frecuente, de un campeón que obviamente ha logrado lo que ha logrado, y ve el juego increíblemente bien", describió el serbio a su antiguo rival.

Djokovic, que busca el 100º torneo de su carrera, no participó en el Masters 1000 de Roma, tras haber caído en primera ronda en Montecarlo y en Madrid.

En Roland Garros buscará extender su récord de 24 torneos del Grand Slam.

