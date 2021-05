Djokovic dice que es inevitable que haya cambios en el ranking

11 mayo (Reuters) - El reciente éxito de los jugadores más jóvenes en el circuito masculino apunta a un cambio "inevitable" en la cima del ranking ATP, dijo el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Los últimos cuatro eventos ATP Masters 1000, los torneos más prestigiosos fuera de los Grand Slams, han sido ganados por jugadores fuera de los "Tres Grandes" Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

El ruso Daniil Medvedev, de 25 años, ganó las Finales ATP y el Masters de París el año pasado y ya ha desplazado al español Nadal del segundo lugar. Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev han ganado los tres Masters este año, siendo el griego el más joven de ellos, con 22 años.

Djokovic, de 33 años, dijo a los periodistas en el Masters de Roma el lunes que los resultados muestran que había un cambio generacional en marcha.

"Hay tipos como Tsitsipas, Zverev, (Matteo) Berrettini, (Andrey) Rublev que están ganando contra todos nosotros y jugando mucho y construyendo sus puntos de clasificación", agregó. "Medvedev también, por supuesto, y desafiando los primeros lugares. Dominic Thiem lleva allí muchos años".

"Es inevitable que suceda. El cambio en la clasificación masculina, la cima de la clasificación se acerca. No sé si pasará en un mes o un año o lo que sea".

Para Nadal, el éxito de los jugadores más jóvenes era normal, aunque no está dispuesto a descartar sus posibilidades en Roland Garros, donde ha ganado 13 veces.

"No me gusta ocultar la verdad", dijo Nadal el martes. "No estamos jugando tantos torneos como antes. Es normal que después de casi 20 años en el circuito haya otra generación que esté ganando torneos".

"Hemos logrado casi todos los torneos importantes durante los últimos 19 años. Nada extraño. 100% listo para aceptar eso. Pero voy a seguir luchando por los títulos", señaló. "Eso significa que en tres semanas, dos semanas y media, hay otro Grand Slam que me gusta jugar. Voy a luchar para intentar jugar bien allí".

