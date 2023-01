Djokovic dice que las imágenes de su padre fueron mal interpretadas

El tenista serbio Novak Djokovic dijo el viernes que espera tener a su padre en el palco durante la semifinal del Abierto de Australia y atribuyó la polémica de los últimos días a una "mala interpretación".

"Por supuesto, no fue agradable para mí no tenerlo en el box durante la semifinal (...) Me gustaría que esté allí en la final", dijo el serbio después de superar al estadounidense Tommy Paul.

La previa del partido estuvo centrada en la polémica originada alrededor de su padre que, después de los cuartos de final del miércoles, posó con aficionados que exhibían banderas y símbolos prorrusos prohibidos en el Abierto de Australia.

El embajador de Ucrania en Australia pidió a los organizadores del Grand Slam retirar la acreditación del padre de Djokovic, Srdjan, que horas antes del partido anunció que no asistiría al recinto del Melbourne Park.

El astro serbio explicó que su padre simplemente salió a saludar y fotografiarse con sus seguidores como hace en cada partido y no se dio cuenta de los símbolos que llevaban esas personas.

"Mi padre pasaba por allí, con muchas banderas serbias alrededor. Eso es lo que pensó, pensó que se estaba tomando una fotografía con alguien de Serbia", explicó.

"Ha sido desafortunado que la mala interpretación de lo que ocurrió haya escalado a tal nivel (...) Pero espero que la gente entienda que no había absolutamente ninguna intención de apoyar ningún tipo de guerra", continuó.

"Mi padre, toda mi familia ha pasado varias guerras. Como mi padre puso en su comunicado, estamos contra la guerra. Nunca apoyaremos ningún tipo de violencia o guerra", agregó.

El tenista reconoció que esta controversia le había afectado durante su semifinal, donde se mostró especialmente impreciso en el primer set, aunque finalmente superara con rotundidad a Paul.

"Me ha afectado, por supuesto. No estaba al corriente de esto hasta anoche. Y, está claro, no estaba satisfecho de verlo", indicó.

"No es agradable para mí pasar por esto con todo lo que tuve que soportar el año pasado", dijo Djokovic, deportado entonces de Australia por no estar vacunado contra el covid-19.

"No es algo que quiera o necesite. Y espero que la gente lo deje correr y nos podamos centrar en el tenis", agregó.

Dbh/jvb

AFP