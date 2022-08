Djokovic dice que no podrá viajar a nueva york para jugar abierto de eeuu

25 ago (Reuters) - Novak Djokovic dijo el jueves que no podrá viajar a Nueva York para competir en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año que comienza la próxima semana.

"Lamentablemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open", escribió Djokovic en Twitter. "¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en buena forma y con espíritu positivo y esperaré una oportunidad para competir de nuevo". (Información de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)