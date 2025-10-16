Djokovic dice que planea seguir jugando, inspirado por Ronaldo, LeBron y Brady

16 oct (Reuters) - Novak Djokovic dijo el jueves que no tiene planes de retirarse del tenis y citó a LeBron James, Tom Brady y Cristiano Ronaldo como su inspiración para seguir jugando.

Su última victoria en un Grand Slam se produjo en 2023, pero el serbio no muestra signos de caída en su rendimiento, ya que ha alcanzado las semifinales de los cuatro "majors" este año y actualmente ocupa el quinto puesto en la clasificación mundial.

"La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Realmente quiero ver hasta dónde puedo llegar", dijo Djokovic en el Joy Forum de Riad.

"Si ves a través de todos los deportes globales, LeBron James, él todavía está fuerte y tiene 40 años. Cristiano Ronaldo sigue activo y Tom Brady jugó hasta pasados los 40 años", destacó.

"Es increíble. A mí también me inspiran. Así que quiero seguir adelante y ésa es una de las motivaciones que tengo", agregó el serbio, de 38 años.

