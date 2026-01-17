Djokovic dice que su adicción al tenis le impide retirarse a sus 38 años

El serbio Novak Djokovic afirmó este sábado que el tenis le sigue provocando una descarga de adrenalina "casi como una droga" que le impide pensar en retirarse en un futuro próximo.

A sus 38 años, está a punto de embarcarse en su 21er Abierto de Australia y sigue estando entre los principales contendientes, por detrás del actual campeón, el italiano Jannik Sinner, y del número uno del ranking, el español Carlos Alcaraz.

Melbourne Park es su terreno de caza favorito, donde ha conseguido 10 títulos.

A pesar de haber reducido su participación en torneos en los últimos años, Djokovic no está dispuesto a dejar el deporte.

"Para ser sincero, sigo viviendo mi sueño", dijo el ex número uno del mundo en vísperas del primer Grand Slam del año. "Es la pasión y el amor por el juego. Es la interacción con la gente. Es la energía que sientes cuando sales a la cancha".

"Esa descarga de adrenalina es casi como una droga. Creo que muchos de los mejores atletas de diferentes deportes pueden identificarse con eso. Al menos, los he oído hablar de ello", comentó.

Sus rivales de toda la vida, Roger Federer y Rafael Nadal, han colgado la raqueta y Djokovic dijo que constantemente le preguntan cuándo se unirá a ellos.

"Me han preguntado mucho, obviamente, cuándo llegará mi fecha de retirada, pero no quiero hablar ni pensar en ello todavía porque estoy aquí, estoy compitiendo", zanjó.

"Cuando llegue ese momento y esté decidido, lo compartiré con ustedes y entonces podremos hablar todos sobre la gira de despedida. Pero ahora mismo sigo siendo el número cuatro del mundo, sigo compitiendo al más alto nivel y creo que no hay necesidad de llamar la atención sobre ese tema", explicó.

Sobre el Abierto de Australia, dijo que le gustan sus posibilidades a pesar de "faltarle un poco de energía" en las piernas. Advirtió que todavía puede vencer a cualquiera en un buen día.