Djokovic enfrentará a ruud en la definición del atp finals

19 nov (Reuters) - El noruego Casper Ruud es todo lo que se interpone entre Novak Djokovic y un sexto título en el ATP Finals, el torneo que cierra la temporada, después de que el serbio venciera al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (7-5) y 7-6 (8-6) en la semifinal de Turín.

El 21 veces campeón de torneos del Grand Slam superó un aluvión de aces de Fritz, y cometió menos errores en el Pala Alpitour para situarse a una victoria de igualar el récord de Roger Federer en la competencia.

"Tuve que luchar para sobrevivir", dijo el jugador de 35 años. "Hoy no me he sentido muy reactivo ni muy cómodo. Estoy muy contento de haber superado este partido ya que no creo que haya sido uno de mis mejores días".

Si Djokovic gana la final, se llevará el mayor premio de la historia del tenis, cobrando 4.740.300 dólares por levantar el trofeo del torneo como invicto.

Pero primero tendrá que superar a Ruud, que se deshizo de Andrey Rublev por 6-2 y 6-4 en el otro encuentro de semifinales. (Reporte de Tommy Lund en Gdansk y Amy Tennery en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)

Reuters