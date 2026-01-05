Djokovic es baja para Adelaida, antes del Abierto de Australia

El antiguo N.1 del mundo, Novak Djokovic anunció este lunes su baja para el ATP 250 de Adelaida, con el objetivo de centrarse en su preparación para el Abierto de Australia, donde buscará un 25º título del Grand Slam.

"A todos mis aficionados en Adelaida, desgraciadamente aún no estoy preparado físicamente para participar" en el torneo, que comienza el próximo lunes, escribió el serbio de 38 años en Instagram.

"Me concentro en adelante en mi preparación para el Abierto de Australia", prosiguió.

Con la excepción del 2017, cuando estaba lesionado, Djokovic conquistó al menos un 'Grande' en cada temporada del 2010 al 2023.

Su último 'Majeur' se remonta al US Open 2023. Desde entonces, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han repartido a partes iguales los ocho últimos grandes torneos.

En el circuito ATP, Djokovic se impuso en 2025 en Ginebra en mayo y en Atenas en noviembre, el último torneo que ha disputado.

El Abierto de Australia, que Djokovic ha conquistado en diez ocasiones, comenzará el 18 de enero. El serbio perdió el año pasado en semifinales Alexander Zverev.