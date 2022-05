Djokovic: "Es impresionante la madurez y valentía de Alcaraz"

El tenista serbio Novak Djokovic reconoció que fue "impresionante" la "madurez" y la "valentía" que mostró Carlos Alcaraz para quedarse este sábado el billete a la final del Mutua Madrid Open, en tres duros sets.

"Le felicito. Control√≥ los nervios muy bien. Para alguien de su edad, jugar de manera tan madura y valiente es impresionante. Mereci√≥ la victoria", dijo el n√ļmero uno del mundo en una breve rueda de prensa despu√©s de caer en la pista Manolo Santana.

El serbio elogió a su joven rival pero también lamentó las ocasiones que perdió para apuntarse el partido. "Tuve muchas ocasiones, fue un partido fantástico. Una gran batalla. Estoy decepcionado por no aprovechar mis opciones en el segundo set, y en el tercero tuve muchas bolas de 'break'", afirmó.

"No supe ser efectivo cuando tocaba, √©l lo hizo. Muchas veces le di puntos gratis, no manej√© bien el partido. He jugado muy bien, lo mejor de este a√Īo. Cuando pase la decepci√≥n de perder este partido, tendr√© muchas cosas positivas que llevarme de esta semana", a√Īadi√≥ un 'Nole' contento de dar rodaje a su temporada.

Después de perder su primer partido en Montecarlo, Djokovic jugó la final en Belgrado y ahora hace 'semis' con buen juego en Madrid, logrando la confianza en que recuperará su mejor versión para Roland Garros. "Vamos en el buen camino, eso seguro", terminó.