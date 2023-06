Djokovic está en semis en Francia a pesar de perder un set; enfrentará a Alcaraz

PARÍS (AP) — Novak Djokovic dijo en sus propias palabras que se sintió “un poco flojo y algo lento” durante casi dos sets completos ante Karen Khachanov en los cuartos de final del Abierto de Francia.

Tras el partido, Djokovic lo consideró su peor momento en el torneo, una evaluación justa. Perdió el primer set, algo que no había sucedido en Roland Garros este año. Después de que el segundo set se fue al desempate en la cancha Philippe Chatrier, sabía que necesitaba mejorar y sacó lo mejor.

Es algo buscar la perfección, es otra completamente distinta hacerlo. Como si simplemente quererlo fuera suficiente, Djokovic hizo lo que logrado antes en momentos cruciales camino a sus 22 títulos de Grand Slam.

Encontrar el tiro correcto cada vez, poner la pelota exactamente donde quería, Djokovic ganó el desempate a cero camino a ganar por 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4 a Khachanov.

Djokovic, quien enfrentará al número uno del mundo Carlos Alcaraz, en una anticipada semifinal el viernes, describió este periodo del encuentro con una palabra: “increíble”.

En su único enfrentamiento Alcaraz superó a Djokovic en la arcilla en el Masters de Madrid del año pasado y el español de 20 años venció por 6-2, 6-1, 7-6 (5) a Stefanos Tsitsipas (5) el martes.

Aryna Sabalenka y Karolina Muchova están en las semifinales por primera vez con victorias tempraneras.

Sabalenka, la segunda cabeza del torneo, superó el martes 6-4, 6-4 a Elina Svitolina para citarse en las semifinales contra Muchova en las semifinales del Grand Slam en superficie de arcilla. A primera hora, Muchova derrotó 7-5, 6-2 a Anastasia Pavlyuchenkova, semifinalista del Abierto de Australia en 2021.

Previo a esta edición, tanto Sabalenka como Muchova nunca habían sorteado la tercera ronda en Roland Garros.

Svitolina fue abucheada por ciertos sectores de la grada en la cancha Philippe Chatrier cuando no saludó en la red a la reinante campeona del Abierto de Australia tras el último punto.

Sabalenka es una bielorrusa y Svitolina — en su primer grande desde que dio a luz a una niña — es una ucraniana. Bielorrusia colaboró con Rusia en su invasión a Ucrania en febrero de 2022, y la guerra ha continuado. Como otros tenistas de Ucrania, incluyendo la rival de Sabalenka en la primera ronda, Svitolina ha declinado no saludar a oponentes de Bielorrusia o Rusia tras los partidos.

El juego agresivo de Sabalenka rindió dividendos pese a acumular 37 errores no forzados. Sus potentes y profundas devoluciones tuvieron a Svitolina en apuros desde el comienzo. Exigida al inicio del segundo set al quedar abajo 2-0, Sabalenka pisó el acelerador y ganó cuatro juegos seguidos y selló su victoria con una derecha ganadora.

Sabalenka no ha cedido un solo set en todo el torneo.

Djokovic, dos veces campeón en París en las ediciones 2016 y 2021, busca su 23mo trofeo en un Grand Slam para desempatar el récord que comparte con Nadal.

Antes de enfrentar a Khachanov, Nole había disputado sólo 12 sets en el torneo. Pero reconoció que salió un “poco flojo y bastante lento” el martes.

Su segundo set no fue ideal. Al menos hasta el desempate. Fue ahí que Djokovic mejoró su juego que consideró “un par de niveles más altos”.

Bueno, eso es modestia.

No cometió ningún error, no perdió ningún punto. En desempates tiene marca de 5-0 en poco más de una semana y no ha cometido ningún error no forzado en esos 47 puntos.

“No te van a facilitar esos triunfos”, admitió Djokovic.

Alcaraz avanzó a su segunda semifinal —la otra fue al ganar el U.S. Open 2022— al aplastar al dos veces finalista de un Slam Tsitsipas aunque trastabilló un poco al final.

Fue tan desigual el resultado que los aficionados gritaron, y Tsitsipas levantó los brazos para reconocer su reacción, cuando recortó la ventaja de Alcaraz de 3-0 a 3-1. Poco después fue 5-2 y Alcaraz tuvo dos puntos de match que dejó ir; lo quebraron en el primer para el 5-3 y otro para el 5-4.

Fue hasta el sexto punto de match que Alcaraz finalmente convirtió con una volea de zurda para ganar.

Como Djokovic horas antes, Alcaraz fue superior cuando lo necesitó.

