Djokovic gana a Sinner en cinco sets y será rival de Alcaraz en la final de Australia

Novak Djokovic aspirará el domingo a sus 38 años a un histórico 25º título del Grand Slam después de clasificarse a la final del Abierto de Australia al vencer en cinco sets al italiano Jannik Sinner, defensor del título y número 2 mundial, por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El serbio no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante el español Carlos Alcaraz, que será precisamente su rival por el título en Melbourne después de haber superado en un épico duelo también este viernes e igualmente en cinco sets al alemán Alexander Zverev, en su caso por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.