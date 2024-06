Djokovic juega "sin dolor" a tres días de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic jugó este viernes "sin sentir dolor" un partido amistoso ante Daniil Medvedev, celebrado tres semanas después de que lo operaran del menisco y tres días antes del inicio de Wimbledon, tercer torneo del Grand Slam de la temporada.

"Puedo decirles que me he sentido muy a gusto. ¡El tenis sin dolor es lo mejor que hay! No he sentido ningún dolor y me siento muy feliz", destacó el siete veces campeón de Wimbledon al vencer en dos sets (6-3 y 6-4) a Medvedev en el Hurlingham Club de Londres.

"Había jugado algunos sets de entrenamiento, pero quería pasar un verdadero test. Ha sido un éxito", añadió Djokovic, de 37 años.

El serbio tuvo que ser operado a principios de mes tras haberse lesionado en Roland Garros.

Wimbledon empezará el próximo lunes.

AFP