djokovic lamenta errores por covid; visa para abierto de australia sigue en duda

Por Sonali Paul y Courtney Walsh

MELBOURNE, 12 ene (Reuters) - El n煤mero 1 del tenis mundial y esc茅ptico de las vacunas Novak Djokovic culp贸 el mi茅rcoles a un error humano por una imprecisi贸n en su documentaci贸n de inmigraci贸n en Australia y se disculp贸 por romper el aislamiento para una entrevista cuando ten铆a COVID-19 el mes pasado.

El serbio, de 34 a帽os, busca un r茅cord de 21 t铆tulos masculinos de Grand Slam en el Abierto de Australia que comienza el lunes, pero podr铆a ser deportado por un gobierno descontento con su exenci贸n m茅dica de la inoculaci贸n contra el coronavirus.

Djokovic fue retenido junto a los solicitantes de asilo en un hotel de detenci贸n de inmigrantes en Melbourne durante varios d铆as antes de que un juez dijera que el tratamiento no era razonable y ordenara su liberaci贸n.

Aunque ahora se entrena para el torneo que se disputar谩 en Melbourne Park, a Djokovic se le podr铆a volver a cancelar el visado si el Ministro de Inmigraci贸n, Alex Hawke, ejerce su poder discrecional.

La causa de Djokovic no se vio favorecida por un error en su declaraci贸n de entrada, en la que se marc贸 la casilla que indicaba que no hab铆a viajado al extranjero en las dos semanas anteriores a su salida hacia Australia. En realidad, hab铆a ido a Espa帽a desde Serbia.

"Esto fue presentado por mi equipo de apoyo en mi nombre -como dije a los funcionarios de inmigraci贸n a mi llegada- y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo", dijo Djokovic en Instagram. "Se trat贸 de un error humano y, desde luego, no fue deliberado".

Dar informaci贸n err贸nea en el formulario conlleva una pena m谩xima de 12 meses de prisi贸n m谩s una multa y la posible cancelaci贸n del visado.

Error de juicio

Djokovic tambi茅n se mostr贸 arrepentido por una entrevista y una sesi贸n de fotos para el peri贸dico franc茅s L'Equipe el 18 de diciembre mientras estaba infectado por COVID-19 por segunda vez.

"No quise defraudar al periodista, pero me asegur茅 de distanciarme socialmente y de usar una mascarilla, excepto cuando me fotografiaron", dijo. "Fue un error de juicio".

La Asociaci贸n Internacional de Escritores de Tenis dijo que estaba muy preocupada porque Djokovic no inform贸 al equipo de L'Equipe de que hab铆a dado positivo. "Como periodistas, nos cuidamos mucho de cumplir todas las normas de COVID-19 en vigor y esperar铆amos que todos los jugadores hicieran lo mismo", dijeron sus copresidentes en un comunicado.

Djokovic afirm贸 que no har铆a m谩s comentarios sobre la pol茅mica de la vacuna por respeto a las autoridades australianas. "S贸lo quiero tener la oportunidad de competir (all铆)", public贸.

La visa Djokovic se cancel贸 inicialmente por no estar vacunado y su exenci贸n -basada en que hab铆a tenido COVID-19 el mes pasado- se consider贸 insatisfactoria.

El tenista desminti贸 las informaciones de medios de que tambi茅n sab铆a que estaba infectado cuando asisti贸 a un acto del 17 de diciembre en Belgrado para entregar premios a ni帽os.

"Estaba asintom谩tico y me sent铆a bien, y no recib铆 la notificaci贸n de un resultado positivo de la PCR hasta despu茅s de ese evento", dijo, a帽adiendo que una prueba r谩pida de ant铆genos realizada antes del evento result贸 negativa.

Sin embargo, en una declaraci贸n jurada ante un tribunal australiano, Djokovic dijo que fue diagnosticado el 16 de diciembre, el d铆a anterior. (Reporte de Sonali Paul y Courtney Walsh en Melbourne; Byron Kaye en S铆dney; Aleksandar Vasovic en Belgrado; Simon Jennings en Bengaluru; Escrito por Andrew Cawthorne, Editado en Espa帽ol por Manuel Far铆as)