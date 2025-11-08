Djokovic levanta en Atenas el 101º trofeo de su infinita carrera

La leyenda del tenis Novak Djokovic (5º mundial) venció este sábado al italiano Lorenzo Musetti (9º) en la final del ATP 250 de Atenas para conseguir a los 38 años su título número 101 en el circuito ATP.

Ganador por 4-6, 6-3 y 7-5 tras un emocionante combate de casi tres horas, el ex número 1 mundial está ahora a solo dos títulos de los 103 de su antiguo rival Roger Federer y a ocho títulos de los 109 trofeos récord del estadounidense Jimmy Connors.

A los 38 años y cinco meses, el icono con 24 títulos de Grand Slam es el ganador de un torneo más veterano desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 años cuando ganó en Hong Kong en 1977.

Djokovic no había ganado un título desde su victoria en mayo en el ATP 250 de Ginebra (tierra batida).

Al dominar a Musetti por novena vez en diez enfrentamientos, el serbio privó al italiano de una primera participación en el Masters ATP de Turín, que reunirá a partir del domingo a los ocho jugadores que hayan acumulado más puntos ATP en la temporada.

Musetti estaba obligado a ganar el título en Atenas para arrebatarle al canadiense Felix Auger-Aliassime el octavo y último puesto clasificatorio para el Masters.

Djokovic ya está clasificado desde hace tiempo para Turín, pero mantiene la incertidumbre hasta el último momento sobre su participación en el prestigioso torneo de fin de temporada.

Dirigido por Djordje Djokovic, el hermano menor de Novak, el torneo ganado este sábado por el serbio debía organizarse inicialmente en Belgrado, como en 2024.

Pero la ATP anunció en agosto que el torneo se celebraría finalmente en Atenas, sin especificar las razones de esta reubicación.

"A pesar de los esfuerzos incansables, no se pudieron garantizar las condiciones requeridas para organizar el torneo en el formato y en la fecha previstos", se puede leer en el sitio oficial del Torneo de Belgrado.

En las redes sociales, las fotos de Djokovic en Grecia se han multiplicado en los últimos meses, apareciendo incluso junto al primer ministro heleno Kyriakos Mitsotakis.

En Serbia, el hijo pródigo de Belgrado ha evitado durante mucho tiempo hacer comentarios de carácter político, pero en los últimos meses ha expresado su apoyo en varias ocasiones a los estudiantes que llevan un año manifestándose contra el gobierno y el presidente Aleksandar Vucic.

Estas posturas le han hecho caer en desgracia ante las autoridades serbias y le han valido ser blanco de los tabloides conocidos por su cercanía al poder.

