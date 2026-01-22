Djokovic llega a 399 victorias en Grand Slam y se instala en 3ra ronda de Australia

MELBOURNE (AP) — Novak Djokovic perdió un juego con su saque por primera vez en este Abierto de Australia pero no dejó ir después otro punto contra Francesco Maestrelli, y avanzó a la tercera ronda con una victoria de 6-3, 6-2, 6-2 el jueves.

Djokovic llegó a 399 triunfos en partidos de individuales de Grand Slam. El serbio, 24 veces monarca de las grandes citas, quedó a sólo una victoria más de ser el primer jugador en alcanzar las 400.

Por su parte, a los 40 años y 310 días, Stan Wawrinka, ganador del Abierto de Australia 2014, se convirtió en el primer hombre mayor de 40 años en llegar a la tercera ronda de un major desde 1978, tras una victoria de remontada de 4 horas y media por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3) sobre el clasificado de 21 años Arthur Gea.

No mucho después, Jannik Sinner continuó su búsqueda de un tercer título consecutivo en Melbourne con una victoria de 6-1, 6-4, 6-2 sobre James Duckworth, terminando en menos de dos horas.

El duelo entre el campeón defensor y un comodín australiano obtuvo el horario estelar nocturno en la Rod Laver Arena, desplazando al 10 veces ganador del Abierto de Australia Djokovic a la sesión de la tarde.

Eso no molestó tanto a Djokovic como el juego de servicio perdido en el tercer set. Fue casi como si estuviera haciendo un ensayo para más adelante en el torneo. Siguió un segundo servicio a la red, pero luego falló la volea para cederlo.

El yerro le dolió a Djokovic, un perfeccionista reconocido. Rompió a Maestrelli en cero en el siguiente juego para tomar una ventaja de 5-2, golpeando la última bola en la red después de que el italiano, clasificado en el puesto 141, envió un golpe demasiado largo.

Djokovic está en Australia buscando un undécimo título en Melbourne Park y un 25º major en total, lo que lo convertiría en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Dijo que tomó tiempo extra entre temporadas y afinó algunas habilidades mientras persigue los objetivos más grandes.

“Cuando tengo más tiempo, obviamente trato de mirar mi juego y diferentes elementos que realmente puedo mejorar. Si no, ¿de qué se trata?” dijo. “Ese es el tipo de mentalidad que trato de cultivar. Me ha permitido jugar al más alto nivel a esta edad”.

Más tarde, en la John Cain Arena, Iga Świątek venció a Marie Bouzkova 6-2, 6-3 en un ventoso Día 5 y dijo trata de aprender de la actitud de Djokovic hacia el éxito sostenido y la longevidad.

“Es bueno mirar a personas así y encontrar inspiración”, dijo Świątek, la número 2 del mundo. Ganadora de seis majors, Świątek está en Australia buscando completar el Grand Slam.

El partido nocturno en la Margaret Court Arena tuvo un final frío, con Naomi Osaka superando a Sorana Cirstea 6-3, 4-6, 6-2 y apenas intercambiando saludos al final.

Keys al éxito

La campeona defensora Madison Keys sobrevivió a un duro desafío en el segundo set y superó el jueves a su compatriota estadounidense Ashlyn Krueger por 6-1, 7-5 para alcanzar la tercera ronda.

“Una vez que recuperé el impulso, sólo intenté aferrarme al set”, expresó Keys sobre el segundo parcial.

Melbourne es el lugar donde Keys logró su mayor conquista en Grand Slam hace 12 meses y, durante todo su viaje de regreso hasta ahora, la gente le ha estado preguntando cuán confiada se siente sobre defender un major por primera vez.

"Las emociones son tal vez sólo un poco más intensas ", dijo. "Creo que en esos momentos difíciles como hoy, al bajar en ese segundo set, sólo te recuerdas a ti misma que has estado aquí antes, lo resolviste ".

Además, le dijo a la multitud en su entrevista en la cancha, ganar la Copa Memorial Daphne Akhurst el año pasado siempre será un punto culminante en su carrera.

“Fue una experiencia increíble y nadie puede quitármela”, dijo. "Ya sea que lo repita o no, ¡todavía puedo mantener a Daphne en casa!".

Keys se enfrentará a continuación con la ex número 1 del mundo Karolina Pliskova, quien logró una victoria de 6-4, 6-4 sobre Janice Tjen de Indonesia. Pliskova jugó sólo tres partidos el año pasado después de recuperarse de una cirugía de tobillo tras el Abierto de Estados Unidos 2024.

Otras dos mujeres estadounidenses de alto rango avanzaron en el mismo difícil cuarto del cuadro: la número 4, Amanda Anisimova, resistió a la campeona de dobles Katerina Siniakova 6-1 , 6-4 en un ambiente ruidoso en la Margaret Court Arena, y la sexta cabeza de serie Jessica Pegula ganó 6-0, 6-2 sobre McCartney Kessler, su compañera de dobles.

Anisimova, quien ha sido subcampeona en los dos últimos torneos importantes, jugará contra su compatriota estadounidense Peyton Stearns. Pegula se enfrentará a continuación a Oksana Selekhmeteva, quien sorprendió a la española Paula Badosa, 25ta, por 6-4, 6-4.

Shelton avanza

El octavo preclasificado Ben Shelton, semifinalista aquí el año pasado, alcanzó la tercera ronda con una victoria de 6-3, 6-2, 6-2 sobre Dane Sweeny, el clasificado australiano que terminó el viaje de despedida de Gael Monfils de 39 años a Melbourne Park en la primera ronda.

La luz ganará

Antes del inicio de la sesión nocturna, se pidió a los espectadores que se sumaran a un momento de silencio para recordar a las 15 personas asesinadas en el ataque en Bondi Beach el mes pasado. Se designó como un “Día Nacional de Luto” en Australia por las muertes, y los letreros en las arenas de Melbourne Park destacaron el mensaje: “La luz ganará” .

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.