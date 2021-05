Djokovic llega a París tras ser profeta en su tierra

El tenista serbio Novak Djokovic ha conquistado este s谩bado el torneo de Belgrado, de categor铆a ATP 250, que se disputa sobre tierra batida, para llegar de la mejor forma posible a Roland Garros despu茅s de haber sido profeta en su tierra en una pl谩cida semana para el n煤mero uno del mundo.

'Nole' desactiv贸 en la final al inexperto Alex Molcan, el n煤mero 255 del ranking ATP, por 6-4 y 6-3 en un partido que dur贸 1 hora y 29 minutos. Djokovic no tuvo problemas para ejercer su favoritismo y levantar su tercer t铆tulo en Belgrado, el primero en diez a帽os, y el segundo de la temporada tras el Abierto de Australia.

Djokovic se enfrent贸 a un rival que -hasta el torneo de Belgrado- no sab铆a lo que era ganar un partido del circuito y pag贸 su inexperiencia en una final que s贸lo tuvo emoci贸n al principio.

"Vencer aqu铆 despu茅s de diez a帽os ha sido muy especial. No podr铆a haber sido mejor antes de llegar a Roland Garros. Me he sentido muy bien", dijo Djokovic tras su c贸moda victoria, que le har谩 llegar a Par铆s con m谩s confianza despu茅s de caer ante Rafa Nadal en la final del pasado Masters 1.000 de Roma.

Adem谩s, se trata del t铆tulo ATP n煤mero 83 de Djokovic, que se queda a s贸lo cinco de Nadal y a 20 de Roger Federer, segundo clasificado en una hist贸rica tabla que lidera el estadounidense Jimmy Connors, que consigui贸 109 entorchados entre 1972 y 1996.

Korda, campe贸n en parma

Por otro lado, el estadounidense Sebastian Korda se proclam贸 campe贸n este s谩bado del torneo de Parma, tambi茅n de categor铆a 250 -sobre tierra batida- al llevarse la final frente al italiano Marco Cecchinato por 6-2 y 6-4. El jugador de 20 a帽os, n煤mero 63 del ranking mundial, conquist贸 su primer t铆tulo ATP.

Quien tambi茅n estren贸 su palmar茅s, aunque en esta ocasi贸n en la WTA, fue la checa Barbora Krejcikova, que se llev贸 el t铆tulo en el torneo de Estrasburgo tras imponerse en la final a la rumana Sorana Cirstea por un doble 6-3 en 1 hora y 41 minutos de partido.

Europa Press