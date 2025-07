Djokovic logra otro récord en Wimbledon y bromea sobre tomar margaritas con sus rivales

LONDRES (AP) — Novak Djokovic añadió otro récord a su nombre al alcanzar el miércoles la tercera ronda de Wimbledon por 19ª vez con una victoria de 6-3, 6-2, 6-0 sobre Dan Evans en la Pista Central.

Fue la 99ª victoria de Djokovic en Wimbledon en general, y las 19 apariciones en la tercera ronda lo colocan uno por delante de Roger Federer como el hombre con más apariciones en la Era Abierta.

No es el récord más prestigioso para Djokovic, cuyos 24 títulos de Grand Slam —incluidos siete en Wimbledon— son el mayor número logrado por un jugador masculino. Pero al menos podría usarlo para bromear con sus nuevos y mucho más jóvenes rivales principales.

"Diecinueve veces, esa es una gran estadística", dijo Djokovic, de 38 años. "Probablemente sea casi tanto como los años que tienen Sinner y Alcaraz en sus vidas".

Bueno, no del todo.

Carlos Alcaraz, quien venció a Djokovic en las dos últimas finales de Wimbledon, tiene 22 años, mientras que Jannik Sinner, clasificado como N° 1, quien jugaba más tarde en la Pista Central, tiene 23 años.

La creciente rivalidad entre Sinner y Alcaraz —especialmente tras su final a cinco sets en el Abierto de Francia el mes pasado— ha ayudado al tenis a avanzar desde la era de los Tres Grandes, donde Djokovic es el último hombre en pie después de que Federer y Rafael Nadal se retiraran.

Pero Djokovic está demasiado enfocado en demostrar que aún puede ganar otro Slam como para sentarse y reflexionar sobre todo lo que ha logrado en Wimbledon.

"No me detengo a reflexionar, para ser honesto. No tengo tiempo", dijo Djokovic en una entrevista en la cancha. "Me gustaría hacerlo. Pero creo que eso vendrá probablemente cuando deje la raqueta a un lado y luego tome una margarita en la playa con Federer y Nadal y simplemente reflexione sobre nuestra rivalidad y todo".

Contra Evans, Djokovic no logró convertir sus primeros nueve puntos de quiebre en el primer set. Pero una vez que logró el quiebre para liderar 5-3 —levantando ambos brazos en el aire como diciendo "finalmente"—, logró cinco de seis puntos de quiebre en el resto del camino.

"Tienes estos días en los que todo sale a tu favor", dijo Djokovic, quien no enfrentó un punto de quiebre propio hasta el juego final. "Todo fluye".

¿Qué más sucedió el jueves en Wimbledon?

La sembrada N° siete Mirra Andreeva y la N° diez Emma Navarro avanzaron ambas en sets corridos. La joven de 18 años Andreeva logró una victoria de 6-1, 7-6 (4) sobre Lucia Bronzetti de Italia, y Navarro superó a Veronika Kudermetova 6-1, 6-2. La N° 11 Elena Rybakina, campeona de Wimbledon 2022, venció a Maria Sakkari 6-3, 6-1.

En el cuadro masculino, el N°. 11 Alex de Minaur eliminó al clasificado 115 Arthur Cazaux 4-6, 6-2, 6-4, 6-0 y el sembrado 19 Gregor Dimitrov superó a Corentin Moutet 7-5, 4-6, 7-5, 7-5.

¿Quién juega el viernes en el All England Club?

Alcaraz, el campeón defensor en dos ocasiones, se enfrenta al jugador de 35 años Jan-Lennard Struff en la Pista Central, antes de que la N° 1 Aryna Sabalenka se enfrente a la favorita local británica Emma Raducanu en el partido tardío. La campeona del Abierto de Australia Madison Keys se enfrenta a Laura Siegemund en la Pista N° 2.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.