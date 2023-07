djokovic no falla en inicio de campaña en wimbledon en la que busca un récord

(Actualiza con detalles, citas y más partidos)

Por Mitch Phillips

LONDRES, 3 jul (Reuters) - El serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón y gran favorito, comenzó el lunes su carrera por el récord de coronas del Grand Slam con una victoria en sets corridos en Wimbledon sobre el argentino Pedro Cachín en la pista central.

Djokovic, de 36 años, busca obtener su 24º título de Grand Slam, un récord masculino que le permitiría igualar a la australiana Margaret Court, equiparar los ocho Wimbledons de Roger Federer y, como el suizo y Bjorn Borg, lograr cinco coronas consecutivas en individuales masculinos.

Aunque Cachín logró un break al principio de un primer set reñido, el único momento en que Djokovic se mostró incómodo fue cuando se quejó del riesgo de resbalar en una pista ligeramente húmeda después de que un chaparrón provocó un retraso de 70 minutos durante el cual el techo se cerró y se volvió a abrir.

El serbio mejoró su juego en el segundo set, pero Cachín demostró una admirable capacidad de lucha para llevar el tercero a un tie break antes de que Djokovic se impusiera por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-4).

"Para mí, el partido inaugural es un poco complicado, no he jugado ningún partido de calentamiento y la hierba es un poco diferente a la tierra batida", dijo Djokovic. "He logrado adaptarme bastante bien a lo largo de los años y espero lograrlo de nuevo".

Por su parte, el noruego Casper Ruud, cuarto preclasificado, superó al francés Laurent Lokoli por 1-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

En tanto, el argentino Diego Schwartzman superó al serbio Miomir Kecmanovic por 6-0, 6-3 y 6-3; mientras que el colombiano Daniel Elahi Galán venció al japonés Yoshihito Nishioka por 6-4, 6-3 y 6-3.

En un duelo entre sudamericanos, el chileno Marcelo Barrios le ganó al argentino Sebastián Báez por 7-6 (9-7), 3-6, 6-3 y 7-6 (7-2). (Reporte de Mitch Phillips, editado en español por Flora Gómez y Javier Leira)

