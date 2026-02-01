Djokovic no logra su vigésimo quinto título mayor mientras Alcaraz triunfa en Australia. Sigue siendo su misión

MELBOURNE, Australia (AP) — Como solo los verdaderos campeones lo hacen, Novak Djokovic evaluó como algo en lo que trabajar el torneo en el que quedó a dos sets de conquistar su elusivo 25to título de Grand Slam

Ambos finalistas del Abierto de Australia perseguían la historia y Carlos Alcaraz, de 22 años, remontó para vencer a Djokovic en cuatro sets el domingo por la noche

“Me estás hablando diez minutos después de haber perdido la final, así que, por supuesto, voy a estar un poco amargado por la derrota”, expresó Djokovic en su conferencia de prensa oficial posterior a la final. “Pero, de nuevo, perdí contra el número uno del mundo y ya un jugador legendario”

Fue la primera vez que Djokovic perdió una final en Melbourne Park, donde ha ganado 10 de sus 24 títulos de Grand Slam en individuales. Aunque sus 24 campeonatos ya son récord en el tenis masculino y en la era Open, es algo en lo que todavía está decidido a mejorar

Puso fin a una racha de cuatro derrotas en semifinales en Slams con una victoria en semifinales sobre el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner, uno de los dos hombres que han estado bloqueando durante dos años su camino hacia ese 25to campeonato

Le ganó un set a Alcaraz, pero no pudo completar la misión, después de que la semifinal se extendió hasta la 1:30 de la mañana del sábado

“Sabía que probablemente tendría que vencer a dos de ellos en el camino hacia el título. Vencí a uno, lo cual es genial, así que es un paso más adelante de lo que he llegado en los Grand Slams el año pasado. Muy agradable, alentador”, indicó Djokovic

“Pero, ya sabes, no es suficiente para mí. Voy a seguir presionando y ver si tengo otra oportunidad”

Djokovic, de 38 años, redujo sus expectativas cuando admitió abiertamente que Alcaraz y Sinner estaban jugando a un nivel más alto que cualquier otro en el tenis, y eso le quitó algo de presión. Pero no ha perdido la fe en que todavía puede vencerlos

Algunos descansos ayudaron a Djokovic en su camino hacia su 38va final de Grand Slam, incluyendo un walkover en la cuarta ronda y un respiro afortunado cuando estaba dos sets abajo en los cuartos de final antes de que Lorenzo Musetti se retirara debido a una lesión

Eso lo preparó para el partido de cinco sets contra Sinner, y significó que había estado en la cancha cuatro horas menos que Alcaraz antes de la final

Pero una diferencia de 16 años es enorme cuando hay menos de 48 horas entre enfrentamientos importantes

“Es genial que pude vencer a Jannik en cinco y realmente luchar contra Carlos en cuatro sets cerrados”, dijo. “Sí, sigo decepcionado con la forma en que me sentí en el segundo y tercer set después de un comienzo increíble, y me sentí genial conmigo mismo y luego, sí, las cosas cambiaron”

“Pero, por supuesto, cuando trazas una línea y haces una evaluación de lo que sucedió en las últimas semanas, es un logro increíble para mí poder jugar finales, estar a un par de sets tal vez de ganar un campeonato”

Aura

Alcaraz dijo que era como una clase magistral cada vez que enfrentaba a Djokovic, y “Cada vez que puedo sentir ese aura de él al otro lado de la red, para mí es un privilegio”

También fue inspirador, dijo, la forma en que Djokovic desafió a los críticos que decían que era demasiado viejo para romper el duopolio Alcaraz-Sinner o alcanzar otra final importante

"Es increíble lo que está haciendo", dijo Alcaraz. “Si mantiene este nivel de tenis durante toda la temporada, va a, ya sabes, ganar grandes cosas”

