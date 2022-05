Djokovic no se muestra favorable a un boicot a Wimbledon

El número 1 del mundo Novak Djokovic afirmó este domingo que no es favorable a un boicot a Wimbledon, después de la decisión del Grand Slam sobre hierba de excluir a los rusos y bielorrusos de la edición 2022 a causa de la guerra de Ucrania.

Aunque se mostró contrario a esa decisión, que calificó de "loca" el mes pasado, el serbio estimó que "boicotear es una cosa muy agresiva, hay, en mi opinión, soluciones mejores que podemos alcanzar".

'Nole' se expresó así en conferencia de prensa después de su victoria en el Masters 1000 de Roma, y no precisó en qué "soluciones" pensaba, pero insistió en que no aprobaba la exclusión: "Los deportistas están para hacer deporte, si les quitamos el deporte sólo porque vienen de un país dado, es una mala decisión".

"Necesitamos un poco de comunicación de parte de Wimbledon. No estoy implicado en las conversaciones como lo estaba hace diez años y no hablo con Wimbledon, pero me dijeron que son muy estrictos".

Wimbledon anunció el 20 de abril su decisión de excluir a rusos y bielorrusos de su edición 2022 (27 de junio-10 de julio) debido a la invasión de Ucrania. Una decisión criticada por la ATP y la WTA, que rigen los circuitos masculino y femenino. La participación o no de un jugador sólo puede estar "basada en su clasificación", había estimado la ATP.

alu/dep/iga/dam