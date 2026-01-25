Djokovic pasa a cuartos de final en Melbourne tras baja de Jakub Mensik

El checo Jakub Mensik se declaró baja por lesión este domingo, víspera de su duelo de octavos de final contra Novak Djokovic, que se ve así en cuartos de final del Abierto de Australia, anunciaron los organizadores.

"Luego de los dos últimos partidos tuve cada vez más dolor y el problema está en el costado izquierdo de mis músculos abdominales", explicó el jugador en unas declaraciones transmitidas por la organización del primer Grand Slam del año.

"Entrar a la pista mañana (lunes) sería asumir un riesgo demasiado alto para las próximas semanas, para mis próximos torneos y simplemente para mi salud", añadió.

Mensik disputaba en Melbourne su noveno "Grande", y nunca antes había superado la tercera ronda.

"El hecho de que mi octavo de final fuera contra Novak en la Rod Laver Arena lo hace (esta baja) aún más triste. Estoy muy triste por no poder enfrentarme a mi ídolo, el GOAT (el mejor de todos los tiempos)", lamentó.

Djokovic (4º) se enfrentará el miércoles al vencedor del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti (5º) y el estadounidense Taylor Fritz (9º).