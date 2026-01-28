Djokovic pasa a semifinales del Abierto de Australia tras la lesión de Musetti

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 28 ene (Reuters) - La búsqueda de Novak Djokovic de un título récord de Grand Slam continuó en circunstancias dramáticas después de que el quinto cabeza de serie, Lorenzo Musetti, abandonara su partido de cuartos de final del Abierto de Australia por una lesión después de tomar una ventaja de dos sets en Melbourne Park el miércoles. La retirada de Musetti cuando iba ganando 6-4 6-3 1-3 significó que Djokovic logró salvar el pellejo en su coto de caza más exitoso, y el diez veces campeón mantiene vivas sus opciones de conseguir su 25º título individual de Grand Slam y romper el empate con Margaret Court. El serbio, de 38 años, regresó a la acción tras una larga pausa después de que su rival de cuarta ronda, Jakub Mensik, abandonara el domingo, y su frescura se mostró durante un comienzo brillante en el que aportó mucha variedad y logró una rotura temprana de servicio.

Sin embargo, algunos puntos perdidos permitieron a Musetti igualar a 2-2, y el italiano superó a Djokovic por primera vez en el partido con un remate de la cabeza antes de cerrar cómodamente el primer set con su saque.

Algunos potentes golpes ganadores desde ambos lados ayudaron a Musetti a romper en el primer juego del siguiente set, y aunque el jugador de 23 años dejó escapar la ventaja inmediatamente, volvió a ponerse por delante y pronto dobló su ventaja en el partido para dejar a Djokovic contra las cuerdas.

Djokovic siguió adelante tras recibir tratamiento para una ampolla en el pie y se puso 2-1 arriba con un quiebre de servicio en el tercero, cuando Musetti tuvo que llamar al entrenador para que acudiera a la pista por lo que parecía un problema en el muslo derecho. Musetti pareció controlar el problema y seguir jugando, pero estaba lejos de estar al 100% y arrojó la toalla entre las exclamaciones de asombro del público en la Rod Laver Arena, dando a Djokovic su 103ª victoria en el torneo para eclipsar la marca de Roger Federer.

Djokovic se enfrentará a continuación al ganador de los cuartos de final entre el defensor del título, Jannik Sinner, y Ben Shelton. (Información de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; edición de Himani Sarkar y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)