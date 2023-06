Djokovic pasa a semifinales del abierto de francia y mantiene vivo sueño de grand slam número 23

Por Julien Pretot

PARÍS, 6 jun (Reuters) - El tenista serbio Novak Djokovic se clasificó el martes a las semifinales del Abierto de Francia tras superar un bache en el primer set y vencer al ruso Karén Jachánov por 4-6, 7-6(0), 6-2 y 6-4, manteniéndose en camino a un récord de 23 títulos individuales masculinos de Grand Slam.

El bicampeón de Roland Garros no pudo encontrar un punto débil en el saque de Jachánov, undécimo cabeza de serie, al principio, pero una vez que se hizo con el "tie-break" en el segundo set, el serbio ya no miró atrás.

Djokovic seguirá de cerca el partido que disputarán más tarde el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y el quinto cabeza de serie, Stefanos Tsitsipas, cuyo vencedor será el último hombre que se interponga entre él y su séptima final del Abierto de Francia.

En una pista Philippe Chatrier gradualmente cubierta por la sombra, el jugador de 36 años no tuvo ni una sola oportunidad de "break" y pareció un poco lento en el primer set, pero su juego acabó por encajar y poco pudo hacer Jachánov para superar la marcha de su rival hacia semifinales.

"Fue el mejor jugador durante la mayor parte de los dos primeros sets, me costó encontrar mi ritmo, llegué un poco flojo", dijo Djokovic. "Luego jugué un 'tiebreak' perfecto y a partir de ese momento jugué un par de niveles más alto, logré ganar ocho puntos seguidos para rematarlo".

Djokovic, sin embargo, no estaba del todo contento con su actuación, pero sabía que la victoria no sería fácil.

"Hoy he fallado un par de tiros fáciles. Estas cosas pasan, a veces funciona, a veces no. Tiene un gran saque, pero quizás no se mueve tan bien, así que intenté exponerle y jugué impredecible. Fue una gran pelea, pero eso es lo que se espera de unos cuartos de final de Grand Slam", señaló.

En el primer set, Jachánov rompió el saque de Djokovic para liderar 3-2 y, aunque el número tres del mundo amenazó con llevarse un noveno juego que duró 10 minutos, el ruso aguantó y se embolsó el parcial.

No hubo puntos de ruptura en la segunda manga, pero Jachánov pagó por sus esfuerzos y no pudo anotar ni un punto en el "tie-break" cuando Djokovic igualó la contienda.

El serbio consiguió un quiebre temprano en el tercero y volvió a robar el saque de Jachánov para situarse a un set de la victoria con aparente facilidad. Volvió a romper al principio del cuarto set, pero cometió una doble falta que permitió a Jachánov igualar la contienda (4-4) y mantener vivas sus escasas esperanzas de dar la sorpresa.

Sin embargo, la remontada le costó demasiado a Jachánov, que sufrió una rotura en el siguiente juego y perdió ocho puntos seguidos, mientras Djokovic cerraba la contienda con un "ace". (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters