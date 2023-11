El número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, fue derrotado por el italiano Jannik Sinner (4º) por 7-5, 6-7 (5/7) y 7-6 (7/2) en la fase de grupos del Masters ATP, este martes en Turín, y tendrá que ganar el jueves en la tercera y última jornada al polaco Hubert Hurkacz (9º) para avanzar a semifinales.

Impulsado por el apoyo de sus compatriotas, el italiano de 22 años tuvo una noche inolvidable después de un combate de 3 horas y 8 minutos de juego. Pudo así vencer a Djokovic por primera vez en su carrera, después de haber perdido en sus tres enfrentamientos anteriores.

"Esto significa mucho para mí. Cuando ganas al número del mundo, que es alguien que ha ganado 24 torneos del Grand Slam, obviamente es lo máximo de lo máximo", celebró Sinner en la pista justo tras su victoria.

Djokovic había ganado el domingo en la primera jornada al danés Holger Rune en un partido que se fue también a tres sets, tras el cual se aseguró terminar el año como líder de la clasificación mundial, por octava vez en su exitosa carrera.

En el primer set del duelo de este martes ante Sinner, ambos estuvieron muy igualados y fue el italiano el que consiguió finalmente romper el servicio del serbio para apuntarse la manga 7-5.

El segundo set siguió un guión similar y se decidió en el 'tie-break', para el serbio.

En el tercero, Sinner llegó a conseguir un 'break' para ponerse 4-2 a favor y con su saque a favor, pero Djokovic también quebró su servicio y pudo luego reequilibrar a 4-4. El partido fue de nuevo al 'tie-break' y allí la fortuna sonrió al tenista local.

- Lesión de Tsitsipas -

En el otro partido del Grupo Verde, disputado horas antes, el danés Holger Rune (8º) venció al griego Stefanos Tsitsipas (6º), que abandonó por lesión con solo tres juegos disputados, cuando el nórdico dominaba 2-1 en el primer set después de 17 minutos.

Tsitsipas, con problemas para moverse, renunció tras hablar con el médico y fue declarado baja para el resto del torneo y por eso será el primer suplente, Hurkacz, el adversario de Djokovic en la última jornada.

La decisión de Tsitsipas de dejar la pista tras apenas un cuarto de hora provocó el malestar de los aficionados, que le silbaron y le abuchearon, al quedarse sin el espectáculo por el que habían pagado.

"Pido disculpas a los aficionados por lo sucedido. Llevo varios días viendo a los médicos y me habían dado luz verde para jugar, pero el dolor era muy grande. Ya en el calentamiento me sentí mal y me di cuenta que no iba a poder terminar el partido", señaló el griego en rueda de prensa.

Desde su triunfo en 2019, Tsitsipas no ha sido capaz de superar la fase de grupos del 'Torneo de Maestros'.

El miércoles se disputará la segunda jornada del otro grupo. Después de perder el lunes en la primera ante el alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, no tiene ahora margen de error ante el ruso Andrey Rublev.

