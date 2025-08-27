Djokovic pierde primer set ante un clasificado pero avanza en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Novak Djokovic superó un comienzo lento para vencer a Zachary Svajda 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 el miércoles, manteniéndose invicto en su carrera en las dos primeras rondas del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic parecía estar esforzándose físicamente al inicio del partido, como lo estuvo en su victoria de primera ronda. Pero después de ser quebrado y quedar atrás 3-1 en el tercer set, finalmente comenzó a parecerse al jugador que ha ganado un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam, incluidos cuatro de ellos en Nueva York.

Djokovic, séptimo cabeza de serie, ganó los siguientes ocho juegos contra el clasificado estadounidense para abrir una ventaja de 3-0 en el cuarto set y finalmente lo cerró en solo 26 minutos después de que el primer set tomara una hora.

Djokovic, de 38 años, ha alcanzado la tercera ronda en todas sus 19 apariciones en Nueva York.

