Djokovic: "Podría haber sido mi último partido en Madrid"

El serbio Novak Djokovic, que cayó eliminado este sábado en su estreno en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, afirmó que el choque (6-3, 6-4) contra el italiano Matteo Arnaldi (N.44) pudo ser el último para él en la capital española.

"Podría ser. Podría serlo. No estoy seguro de si volveré. Así que, no sé, no sé qué decir. Quiero decir, volveré, tal vez no como jugador, por supuesto. Espero que no lo sea, pero podría serlo", declaró Djokovic en rueda de prensa en la Caja Mágica.

"Obviamente después de perder un partido no te sientes bien, pero he tenido unos cuantos este año donde pierdo en la primera ronda, por desgracia", empezó su intervención el tenista de 37 años.

"Creo que lo positivo es que realmente me divertí más de lo que lo he hecho, en el Montecarlo o en algún otro torneo, así que eso es algo bueno. Pero obviamente el nivel de tenis no es donde me gustaría que estuviera", prosiguió.

Djokovic admitió que tiene que adaptarse a su situación: "Es una nueva realidad para mí, tratar de ganar un partido o dos, no pensando realmente en llegar lejos en el torneo. Es un sentimiento completamente diferente de lo que tuve durante más de 20 años en el tenis profesional, así que es una especie de desafío para mí mentalmente enfrentarme a este tipo de sensaciones en la pista".

"Eso es, supongo, el círculo de la vida y la carrera (sonríe), iba a suceder algún día", recalcó el tenista que lleva sin ganar un título desde el Masters ATP a finales de 2023 (a excepción de los Juegos de París-2024).

rsc/dr/dam