Djokovic promete seguir intentándolo pese a "amarga" derrota en la final del Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 1 feb (Reuters) - Novak Djokovic se sintió animado por su actuación en el Abierto de Australia y se comprometió a seguir ⁠luchando en los torneos del Grand Slam ⁠después de que Carlos Alcaraz volviera a frustrar su intento de conseguir su 25º título importante, lo que habría supuesto un récord.

La racha de 10 partidos invicto de ⁠Djokovic en ‌finales en Melbourne ​Park se rompió en su undécima definición el domingo, cuando Alcaraz se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 ​y 7-5 en el Rod Laver Arena.

El número uno del mundo, Alcaraz, le ha impedido ‌batir el récord absoluto de títulos del Grand Slam que comparte ‌con Margaret Court en tres ocasiones, tras ​dos definiciones consecutivas en Wimbledon en 2023-24.

A pesar de todo, el serbio de 38 años dijo que estaba contento con su torneo y agradecido por haber llegado a la final, aunque la derrota no fuera fácil de digerir.

"Es difícil, justo después del partido, ser positivo y sonreír, porque uno es un competidor y no quiere perder", dijo "Nole" a periodistas. "No te gusta perder. Ese es el tipo de sentimiento".

"Conseguí vencer a Jannik (Sinner), que es bicampeón aquí y me había ganado los ⁠últimos cuatro o cinco partidos, en cinco sets, y estoy muy orgulloso de ello. Un logro increíble (...) Pero estamos hablando 10 minutos ​después de haber perdido la final, así que, por supuesto, voy a estar un poco amargado por haber perdido".

Djokovic se rindió ante Alcaraz, quien se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro torneos grandes a los 22 años.

"Pero, de nuevo, he perdido contra el número uno del mundo y un jugador que ya es una leyenda", señaló.

Después de dominar el primer set, Djokovic dijo que perdió energía en el segundo ⁠y el tercero, pero se negó a dar más detalles, diciendo que no quería restar mérito al logro ​de Alcaraz.

Lamentó no haber podido convertir un punto de break en el 4-4 del cuarto set con un golpe de derecha fallido, después de haber revivido al final del partido con la ayuda del público.

Djokovic tenía quizás una oportunidad inmejorable para ‍ganar otro gran trofeo. Pasó sin jugar la cuarta ronda y perdía por dos sets en cuartos de final cuando su rival, Lorenzo Musetti, se retiró por lesión.

En su discurso como subcampeón dijo que no había esperado volver a estar en la ceremonia de entrega de trofeos de un Grand Slam.

"Tengo fe, y siempre he tenido confianza para ganar un Slam (...) ​pero no lo esperaba. Son cosas diferentes", dijo más tarde, antes de añadir, con buen humor, que Alcaraz y el italiano Sinner seguirían estando en su camino en los grandes torneos.

"Supongo que ellos dos van a luchar por los títulos más importantes, y luego los ‍jóvenes como yo intentaremos alcanzarlos". (Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar en Melbourne. Editado en español por Javier Leira)