Djokovic: "Alcaraz es el rival a batir en tierra"

MADRID, 11 May. 2023 (Europa Press) -

El tenista serbio Novak Djokovic elogió al español Carlos Alcaraz, quien le quitará de manera "merecida" el número uno del mundo tras el Masters 1.000 de Roma, "rival a batir en tierra" por lo que viene mostrando, sin olvidarse de Rafa Nadal y su posible recuperación para Roland Garros.

"Todo está bien. Siempre hay alguna cosa que te molesta a este nivel, pero es normal. Igual que no tener ya 25 años. Te lleva más tiempo recuperar, pero me encuentro bien. Echo de menos jugar. Me encanta jugar en Roma, un torneo históricamente bueno durante mi carrera, con mucho éxito", dijo este jueves en rueda de prensa después de sus molestias en el codo.

El de Belgrado, seis veces campeón que debuta este viernes en el Foro Itálico, fue preguntado por el 'fenómeno Alcaraz', reciente campeón en Barcelona y Madrid e inminente número uno pase lo que pase en Roma. "Va a ser número uno del mundo después de este torneo pase lo que pase. Lo merece. Está jugando un tenis increíble, de gran nivel", afirmó.

"Es el rival a batir en tierra, no hay duda. Por supuesto depende de si Nadal juega Roland Garros o no, pero Alcaraz es uno de los grandes favoritos sin duda. Nos hemos enfrentado solo en Madrid el año pasado. Si nos enfrentamos en Roma sería en la final. Creo que a los dos nos encantaría. Es un torneo largo, con muchos jugadores buenos, ya veremos", añadió.

Por otro lado, 'Nole' confesó que la adaptación a la tierra es la parte de la temporada que más le cuesta. "Es el movimiento. Cada rebote más o menos es diferente. Es una superficie de rebote muy irregular. Tienes viento, tienes arcilla, una superficie que básicamente está viva", apuntó.

"En tierra batida, si tienes un día ventoso, el viento se lleva la capa superior de la superficie y afecta el rebote, afecta el giro de la pelota, la velocidad de la cancha. Por supuesto, si llueve o algo así, las condiciones son diferentes cada día, entonces afecta si la arcilla es más blanda o más dura", añadió.

