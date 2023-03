Djokovic: "Alcaraz se merece volver al número uno, no me arrepiento de no jugar en Indian Wells y Miami"

El tenista serbio Novak Djokovic insiste en que no se arrepiente de no haber podido jugar los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami por no poder entrar en los Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus, algo que le ha costado perder el número uno en beneficio Carlos Alcaraz, un logro que "se merece" el español.

"No, no me arrepiento. He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado, y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto como pueda centrado en el momento presente, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor. Así que felicito a Alcaraz, se merece absolutamente volver al número uno", admitió Djokovic en una entrevista a la 'CNN' este martes.

El ganador de 22 'Grand Slams' sabe que es "una pena" perderse los dos primeros Masters 1.000, pero reconoce que "una decisión consciente" por su parte. "Sabía que siempre existe la posibilidad de que no pudiese ir. Y la situación actual la que espero cambie para más adelante de cara al US Open, que es el torneo más importante para mí en suelo americano", advirtió.

"Tengo muchas ganas de jugar allí y quiero estar allí. De hecho, en 2021, cuando perdí en la final contra Medvedev, tuve probablemente uno de los mejores momentos que he tenido con los espectadores de Nueva York. Y he tenido la suerte de ganar ese torneo tres veces y jugar muchas finales. Y aunque perdí ese partido, recibí mucho amor y aprecio de la gente y quiero volver y volver a conectarme con la multitud allí. Así que eso es algo que espero con ansias y espero que suceda", añadió al respecto.

Además, el de Belgrado vuelve a hablar de su rivalidad con el español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer. "Me hicieron más fuerte, tanto mental como físicamente, mi juego mejoró debido a todos estos partidos que jugamos uno contra el otro, principalmente por los partidos que perdí contra ellos, algunos partidos importantes", confesó 'Nole', que no olvida lo inspiradora que es Serena Williams, campeona de 23 'grandes'. "Sigue inspirándome a mí y a todos los tenistas del mundo, ha sido realmente un icono de nuestro deporte durante tantos años", subrayó.

Por otro lado, Djokovic habló sobre su futuro tras el tenis. "He estado tratando de ser sensible y consciente de que tengo que empezar a prepararlo lo antes posible y rodearme de gente inteligente que tenga la experiencia de estar en ese camino, en esa zona, en ese sector que estoy interesado desde hace bastante tiempo porque soy nuevo", apuntó.

