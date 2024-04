Djokovic reaparece en arcilla con contundente victoria en Montecarlo

MÓNACO (AP) — Novak Djokovic arrancó a todo vapor en su retorno al polvo de ladrillo y dio cuenta el martes 6-1, 6-2 del ruso Roman Safiullin para instalarse en la tercera ronda del Masters de Montecarlo.

El número uno del mundo no afrontó una sola amenaza de quiebre. Al sacar por el partido, Djokovic ganó con su segundo match point cuando la devolución de Safiullin acabó en la red.

En líneas generales, Djokovic quizás pudo haber sido algo más despiadado. Dispuso de 19 bolas de quiebre, pero sólo pudo capitalizar cinco.

Fue el primer torneo del astro serbio en arcilla desde su consagración en el Abierto de Francia el año pasado y fijar el récord del tenis masculino con su 23ra corona de Grand Slam. También se consagró en el Abierto de Estados Unidos para extender su colección a 24, pero sucumbió en las semifinales del Abierto de Australia ante el eventual campeón Jannik Sinner, y sigue a la caza de su primer título de 2024.

“Cuando estoy con mi mejor nivel de juego, puedo hacer daño a todos en cualquier superficie”, avisó Djokovic.

Djokovic recientemente se desvinculó con el entrenador Goran Ivanisevic, una sociedad que comenzó en 2018 y que propició la conquista de la mitad de esos títulos en las grandes citas.

Por lo pronto, el serbio ha estado entrenando junto a su compatriota Nenad Zimonjic.

"Hemos dedicado muchas horas a pensar en el juego, en el movimiento y en las cosas que no me han salido bien en los primeros dos torneos este 2024”, señaló Djokovic en alusión a Australia y el Masters de Indian Wells.

Djokovic intenta coronarse en Montecarlo por tercera vez, pero por primera desde 2015. No ha superado los cuartos de final aquí desde entonces.

“En los últimos seis o siete años no he podido arrancar fuerte... siempre he sufrido aquí. Pero el torneo recién ha empezado. Espero mantener este ritmo y esta concentración para intentar rendir tan bien como hoy”.

Su rival de turno saldrá del ganador del duelo entre el francés Arthur Fils y el italiano Lorenzo Musetti.

En otros resultados en las canchas del Country Club, el argentino Tomás Etcheverry se apuntó la victoria 6-4, 7-5 ante el chileno Nicolás Jarry. Etcheverry enfrentará el miércoles en segunda ronda al griego Stefanos Tsitsipas, dos veces campeón del torneo.

A primera hora, la noticia fue la decisión de Carlos Alcaraz de bajarse por una dolencia muscular en el antebrazo derecho. La semana pasada, el también español Rafael Nadal — dueños del récord del torneo con sus 11 títulos — declinó competir debido a una rebelde molestia.

También el martes, el alemán Alexander Zverev superó 6-3, 6-4 al austriaco Sebastian Ofner.

Otros preclasificados que sortearon sus compromisos de primera ronda fueron el polaco Hubert Hurkacz (10) y el australiano Alex de Miñaur (11)