Por Rory Carroll

Indian wells, eeuu, 9 mar (reuters) - el tenista serbio novak djokovic fue presionado por aleksandar vukic, pero resistió para ganar el sábado su primer partido de regreso en indian wells después de cinco años de ausencia, mientras busca capturar un sexto título récord en el desierto de california.

El número uno del mundo no ha competido en el torneo desde 2019, ya que no pudo entrar en Estados Unidos debido a las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia de COVID-19, pero recibió una cálida bienvenida de los aficionados presentes en la victoria por 6-2, 5-7 y 6-3.

"Me siento como en casa", declaró Djokovic en una entrevista desde la pista.

"Cinco años es mucho tiempo para un tenista. Por algo llaman a este torneo el Paraíso del Tenis. Es increíble formar parte de él como jugador y como aficionado. Hay una gran comunidad, una gran cultura, un gran amor por este deporte".

En su primer partido desde que cayó en las semifinales del Abierto de Australia en enero ante el a la postre campeón Jannik Sinner, el primer cabeza de serie se vio fresco, rompiendo el servicio en el juego inicial y haciéndose con el primer set con un as.

El australiano afinó su potente golpe de derecha en el segundo set y finalmente rompió el servicio cuando un revés de Djokovic en la línea se fue ancho por poco.

Vukic se defendió de tres puntos de quiebre en el siguiente juego para lograr una ventaja de 3-0, pero Djokovic se recuperó con un exquisito tiro corto para romper de nuevo y mantener su servicio para ponerse 3-3.

Sin embargo, el duodécimo error no forzado de Djokovic en el set dio lugar a puntos de set, y Vukic logró una impresionante devolución ganadora para enviar el partido a un tercer set.

En el parcial decisivo, Djokovic sacó una derecha que Vukic no pudo volver a poner en juego para un quiebre y una ventaja de 3-2 que no cedería, golpeando un globo que Vukic no pudo manejar en el punto de partido para avanzar a la tercera ronda.

Antes, el estadounidense Taylor Fritz dio un recital de saque para vencer a Alejandro Tabilo por 7-6(2) y 6-2 en su duelo de segunda ronda.

El campeón de 2022 nunca tuvo un punto de quiebre y logró su as 14 en un punto de partido para vencer al chileno bajo un soleado cielo desértico ante una multitud que apoyaba al nativo de San Diego.

"Es irreal", dijo Fritz en la pista central tras la victoria. "Venía a este torneo de niño desde hace mucho tiempo y ésta es mi parada favorita de todo el año, sólo escuchar al público y el apoyo cuando salgo es increíble".

Tabilo sacó bien en el primer set, que se resolvió en un tie break en el que Fritz aprovechó al máximo sus oportunidades.

"En el desempate tuve algunas oportunidades con el segundo saque", dijo Fritz. "Luego, en el segundo set, empecé a encontrar mi ritmo, devolviendo el saque un poco mejor".

El canadiense Milos Raonic se retiró antes de su duelo de segunda ronda contra el séptimo cabeza de serie, Holger Rune, debido a una distensión en la pantorrilla.

El ex número tres del mundo se vio obligado a retirarse del Abierto de Australia y de Rotterdam por culpa de las lesiones, en lo que ha sido un duro comienzo de año para el tenista de 33 años.

El excampeón Cameron Norrie, el adolescente francés Arthur Fils y el búlgaro Grigor Dimitrov avanzaron a la tercera ronda en sets corridos. (Reporte de Rory Carroll en Indian Wells; Editado en Español por Ricardo Figueroa)