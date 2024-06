Djokovic remonta pero se lesiona, Medvedev se despide de Roland Garros

Novak Djokovic ya está en cuartos de Roland Garros, pero renqueante de una rodilla tras otra batalla de más de cuatro horas contra el argentino Francisco Cerúndolo, mientras que Daniil Medvedev se vio sobrepasado por Álex de Miñaur y es el primer tenista del 'Top 5' en caer eliminado del torneo.

El número 1 del mundo, que desde el segundo set tuvo molestias en la rodilla derecha, venció por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 un partido en el que Cerúndolo, de 25 años, plantó cara y cerca estuvo de dar la sorpresa, con una bola de 'break' desperdiciada con 5-5 en el cuarto set que podría haber cambiado el guion final.

Pero, después del partido, Djokovic habló de su lesión, sufrida tras un resbalón que el serbio achaca al mal estado de la pista.

"Hoy me he lesionado. Sí, he sobrevivido, he ganado el partido. Genial. Pero, ¿podré jugar el siguiente? No lo sé. No conozco la gravedad de mi lesión", añadió.

A la espera de más pruebas médicas que se realizará el martes, Djokovic tiene una cita el miércoles en cuartos de final con el noruego Casper Ruud (N.7), una reedición de la final de 2023, ganada por el serbio.

"Si salta a la pista el miércoles, no cambia nada. Sigue siendo un partido que jugar. Él hará lo mejor para estar preparado, estoy seguro, y yo haré lo mejor para estar preparado", declaró Ruud sobre el estado físico de su rival.

- De Miñaur, tras los pasos de Hewitt -

Quien no estará en cuartos, será Daniil Medvedev (N.5), superado por el australiano Álex de Miñaur (N.11) por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-3.

Pese a que el ruso también necesitó asistencia médica en el segundo set por una ampolla en el pie derecho, quiso restar importancia ante los medios a esa intervención, poniendo el foco sobre el buen tenis de su rival.

"Álex jugó mejor. Para ser sincero, no tengo nada que reprocharme en cuanto a actitud o luchar hasta el final (...) Él jugó mejor, mi mejor versión no fue suficiente hoy", analizó tras el partido.

El tenista de 25 años logra acceder a cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera, y es el primer australiano en hacerlo sobre la tierra batida de París desde Lleyton Hewitt hace 20 años. Por su parte, Medvedev no logra igualar los cuartos de final de 2021, su mejor resultado en Roland Garros hasta la fecha.

- La joven Andreeva sigue avanzando -

No todo fueron malas noticias para el tenis ruso, pues la joven Mirra Andreeva, número 38 del circuito femenino, se convirtió el lunes en la tenista más joven desde 2005 en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros, tras derrotar a la francesa Varvara Gracheva (N.88) por 7-5, 6-2.

La joven de 17 años logró su primer boleto a cuartos de final de un Grand Slam, siendo la más joven en lograrlo en París desde la búlgara Sesil Karatantcheva en 2005, cuando tenía solo 15 años.

Pero pese a su ímpetu, el obstáculo que se le presenta en la siguiente ronda parece demasiado grande, pues tendrá que medirse a Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, que persigue su primera 'Copa Suzanne-Lenglen'.

En la pista central, la bielorrusa eliminó por la vía rápida a la estadounidense Emma Navarro (N.22) por 6-2, 6-3 en poco más de una hora. Sabalenka sigue sin conceder ningún set y parece decidida a poner fin a la hegemonía sobre la tierra batida parisina de la polaca Iga Swiatek (N.1), vencedora en tres de las últimas cuatro ediciones.

La italiana Jasmine Paolini (N.15) y la kazaja Elena Rybakina (N.4) se enfrentarán por un boleto en semifinales, tras superar en la mañana del lunes sus respectivos compromisos de octavos de final ante la rusa Elina Avanesyan (N.70) y la ucraniana la ucraniana Elina Svitolina (N.19).

