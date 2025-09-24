Djokovic rinde homenaje póstumo a Nikola Pilic, su "padre en el tenis"

Novak Djokovic rindió homenaje este miércoles a la leyenda del tenis croata Nikola Pilic, quien fuera su mentor y su "padre en el tenis".

Pilic, finalista en Roland Garros en 1973 y cinco veces ganador de la Copa Davis como capitán, falleció el lunes.

Ejerció una notable influencia en Novak Djokovic, con el que trabajó desde 1999, cuando 'Nole' tenía 12 años, en la academia de Pilic en Múnich.

"Me invade un sentimiento de vacío y de tristeza. Espero que sepas hasta qué punto has sido importante en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como jugador y como hombre permanecerá indeleble", escribió este miércoles en Instagram el antiguo número 1 del mundo y ganador de 24 títulos del Grand Slam.

Djokovic, de 38 años, dijo estar "eternamente agradecido" a Nikola Pilic y a su esposa Mija, "por haberle acogido como a un hijo cuando tenía 12 años". "Cuando casi todo el mundo nos dio la espalda y nuestro país era devastado por los bombardeos, Mija y tú nos tendisteis la mano".

"Mi padre en el tenis, descanse en paz", concluyó Novak Djokovic, que deberá disputar próximamente el Masters 1000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre.

