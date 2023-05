Djokovic se adjudica el tenso encuentro ante Norrie y pasa a cuartos

El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a cuartos de final del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1.000 de la temporada y disputado sobre tierra batida, después de superar este martes en un tenso encuentro al británico Cameron Norrie (6-3, 6-4), y se enfrentará en la siguiente ronda con el danés Holger Rune.

El balc√°nico, vigente campe√≥n del certamen italiano y que el pr√≥ximo lunes ser√° desplazado por el espa√Īol Carlos Alcaraz del n√ļmero uno del mundo, emple√≥ una hora y 30 minutos para deshacerse del tenista ingl√©s y asegurar su 17¬™ presencia consecutiva en los cuartos de final del torneo celebrado en el Foro It√°lico.

Djokovic arrancó el duelo con un 3-0 que Norrie, campeón en Río de Janeiro y finalista en Buenos Aires, no pudo contrarrestar; defendió su ventaja y cerró el set inaugural en su tercera oportunidad en 40 minutos de juego.

En la segunda manga, volvió a romper en el tercer juego el servicio de su adversario, que respondió con un 'contrabreak', y un nuevo quiebre en el noveno juego le permitió cerrar con victoria un encuentro tras el que se quejó de un pelotazo del británico a sus piernas durante el cuarto juego del segundo parcial.

"Vi la repetici√≥n de cuando me golpe√≥. Quiz√° se podr√≠a decir que no me golpe√≥ deliberadamente. No s√© si me vio. Perif√©ricamente, siempre puedes ver d√≥nde est√° colocado el jugador en la pista. La pelota iba muy lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto hab√≠a terminado para m√≠", se√Īal√≥ el seis veces campe√≥n en Roma. "Se le permite tomar un tiempo m√©dico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir 'vamos' en mi cara m√°s o menos cada punto. Esas son las cosas que los jugadores sabemos en el vestuario. No es juego limpio", a√Īadi√≥.

"Me he llevado muy bien con Cameron todos estos a√Īos que ha estado en el circuito. Hemos entrenado juntos. Es un tipo muy agradable fuera de la pista, as√≠ que no entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que hay. √Čl provoc√≥ y yo respond√≠. No voy a permitir que alguien se comporte as√≠ y agachar la cabeza. Voy a responder a eso. Lo que pasa en la pista, se queda en la pista", continu√≥.

Ahora, Djokovic se enfrentar√° en cuartos al dan√©s Holger Rune, que derrot√≥ al australiano Alexei Popyrin (6-4, 5-7, 6-4). Ser√° la tercera vez que ambos se vean las caras en el circuito; en la √ļltima ocasi√≥n, en la final del ATP Masters 1.000 de Par√≠s 2022, fue el dan√©s quien se qued√≥ el t√≠tulo (3-6, 6-3, 7-5).

