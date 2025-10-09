Djokovic se cita en semifinales de Shanghái con el sorprendente Vacherot

El serbio Novak Djokovic (N.5) jugará a sus 38 años una nueva semifinal de un Masters 1000 tras haber ganado este miércoles al belga Zizou Bergs y lo hará contra el monegasco Valentin Vacherot, que se ha metido entre los cuatro mejores tras haber pasado por la fase previa.

En el horno de Shanghái y pese a llevarse en varias ocasiones la mano a su tobillo, Djokovic superó a Bergs (N.44 del mundo) por 6-3 y 7-5 en casi dos horas de partido.

Será la 80ª presencia en semifinales en un Marsters 1000 para Djokovic, un récord, y es el máximo favorito para ganar un torneo que ya conquistó cuatro veces en el pasado.

Frente a la leyenda serbia del tenis estará un jugador hasta ahora desconocido. Vacheron, de 26 años, llegó a Shanghái como N.204 del ranking y se meterá en el Top 100 tras su gesta en el torneo chino.

Tras pasar por la fase previa antes de jugar en el cuadro principal, Vacherot ganó sucesivamente al serbio Laslo Djere, al kazado Alexander Bublik, al checo Tomas Machac y al neerlandés Tallon Griegspoor hasta ganarse su plaza en cuartos.

Este miércoles dio buena cuenta del danés Holger Rune, al que derrotó por 2-6, 7-6 (7/4) y 6-4 en una larga batalla de tres horas en las que el nórdico apenas se podía mover en la pista en los últimos puntos, completamente agotado.

Lesionado todo el año 2024, Vacherot se convierte en el primer monegasco en alcanzar unas semifinales de un Masters 1000.

Sus lágrimas al final del partido reflejaron la gesta lograda.

El viernes se completarán las semifinales: el ruso Daniil Medvedev se enfrentará al australiano Alex de Miñaut y el canadiense Felix Auger-Aliassime se medirá al francés Arthur Rinderknech, quien curiosamente es primo hermano de Vacherot.

dga/mcd/mb